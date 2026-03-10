La pulla de Alcaraz a sus rivales: "Estoy cansado de jugar contra Federer cada ronda"

El tenista murciano jugó un partido muy difícil contra Arthur Rinderknech y después en sala de prensa dejó un mensaje: "Si mis rivales juegan a ese nivel...".

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Indian Wells. Tuvo que sufrir contra el francés Arthur Rinderknech, remontando en tres sets. Y después, en sala de prensa, lanzó una pulla a todos sus rivales. Dijo que jugaban contra él como si fuera Roger Federer.

Esto dijo en sala de prensa: "Para ser honesto, a veces me cansa jugar contra Roger Federer cada ronda. Muchas veces los rivales están jugando a un nivel increíble. No sé si me siento bien pero siento que eso siempre juega en mi contra. Si juegan a ese nivel en cada partido ellos deberían estar más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa, y cuando estoy jugando, pienso en ello".

"Todo lo que puedo hacer es aceptarlo, seguir adelante e intentar hacer cosas diferentes en el partido, intentar que no sean agresivos o que jueguen a su estilo. Intento imponer mi tenis, mi nivel y cambiar las cosas que hago, pero tengo que aceptarlo. Parece como si tuviera una diana en la espalda y siento que no juegan ese tipo de tenis no pueden ganar o al menos eso creo que pueden pensar", expresó el número 1 del mundo.

Ante Rinderknech tuvo que sacar su mejor tenis para remontar: "Al principio estaba un poco enfadado conmigo mismo porque tuve muchas oportunidades en el primer set, varias bolas de break y de set y no las aproveché. Siento que dejé escapar muchas oportunidades".

"A veces es difícil de aceptarlo pero al principio del segundo set él estaba jugando a un gran nivel en el juego en el que me rompió el saque, así que había que aceptarlo, mantenerse fuerte mentalmente y estar tranquilo todo lo que fuese posible e intentar seguir adelante. Sabía que tendría más oportunidades y si no estaba ahí, no las podía aprovechar. Lo principal es seguir en el partido todo el rato, intentar ganar mis juegos al saque, intentar presionarle al saque y veremos que pasa, pero siempre de la mejor manera posible", explicó un Alcaraz que se medirá a Casper Ruud en octavos de final.