Ahora

Indian Wells

La pulla de Alcaraz a sus rivales: "Estoy cansado de jugar contra Federer cada ronda"

El tenista murciano jugó un partido muy difícil contra Arthur Rinderknech y después en sala de prensa dejó un mensaje: "Si mis rivales juegan a ese nivel...".

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Indian Wells. Tuvo que sufrir contra el francés Arthur Rinderknech, remontando en tres sets. Y después, en sala de prensa, lanzó una pulla a todos sus rivales. Dijo que jugaban contra él como si fuera Roger Federer.

Esto dijo en sala de prensa: "Para ser honesto, a veces me cansa jugar contra Roger Federer cada ronda. Muchas veces los rivales están jugando a un nivel increíble. No sé si me siento bien pero siento que eso siempre juega en mi contra. Si juegan a ese nivel en cada partido ellos deberían estar más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa, y cuando estoy jugando, pienso en ello".

"Todo lo que puedo hacer es aceptarlo, seguir adelante e intentar hacer cosas diferentes en el partido, intentar que no sean agresivos o que jueguen a su estilo. Intento imponer mi tenis, mi nivel y cambiar las cosas que hago, pero tengo que aceptarlo. Parece como si tuviera una diana en la espalda y siento que no juegan ese tipo de tenis no pueden ganar o al menos eso creo que pueden pensar", expresó el número 1 del mundo.

Ante Rinderknech tuvo que sacar su mejor tenis para remontar: "Al principio estaba un poco enfadado conmigo mismo porque tuve muchas oportunidades en el primer set, varias bolas de break y de set y no las aproveché. Siento que dejé escapar muchas oportunidades".

"A veces es difícil de aceptarlo pero al principio del segundo set él estaba jugando a un gran nivel en el juego en el que me rompió el saque, así que había que aceptarlo, mantenerse fuerte mentalmente y estar tranquilo todo lo que fuese posible e intentar seguir adelante. Sabía que tendría más oportunidades y si no estaba ahí, no las podía aprovechar. Lo principal es seguir en el partido todo el rato, intentar ganar mis juegos al saque, intentar presionarle al saque y veremos que pasa, pero siempre de la mejor manera posible", explicó un Alcaraz que se medirá a Casper Ruud en octavos de final.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a desmentir a Trump: amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y se fija nuevos objetivos tras dar por "casi terminada" la guerra
  2. Los bolsillos del mundo miran al estrecho de Ormuz en Irán sobre el que Trump dice plantearse "tomar el control"
  3. Ayuso viaja hasta Nueva York para reunirse con el alcalde de Sevilla y asistir a un espectáculo de flamenco
  4. El silencio ante las purgas pasa factura en Vox: de negar división cuando estaban dentro a cargar contra la dirección desde fuera
  5. Novedades sobre la inquietante desaparición de Francisca Cadenas en 2017: la UCO toma declaración a dos hermanos vecinos de Hornachos (Badajoz)
  6. Unos científicos australianos consiguen que unas neuronas humanas implantadas en un ordenador puedan jugar solas a un videojuego