El precio que Alcaraz pagará por su pronta eliminación en el Masters 1.000 de Miami

La derrota del murciano en tercera ronda del Masters 1.000 ante Korda podría poner en bandeja a Jannik el hecho de volver a recuperar el liderato del ranking mundial.

Carlos Alcaraz había firmado un comienzo de temporada sublime en 2026. Su racha impecable de victorias se vio interrumpida en semifinales de Indian Wells, donde se encontró con un Daniil Medvedev excelso.

Sin embargo, lo que parecía ser un pequeño 'bache' se ha convertido en algo más. Carlitos cayó derrotado en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami ante Sebastian Korda, número 32 del mundo. Es evidente que el murciano no puede ganar todos los título.

De hecho, su 2026 sigue siendo muy bueno con dos trofeos en cuatro torneos. Aún así, Alcaraz tenía una gran oportunidad este comienzo de temporada para seguir abriendo distancia con Jannik Sinner en el ranking ATP.

Tras la derrota de Carlos en Miami, el italiano se ha vuelto a encontrar con una gran oportunidad para recortarle puntos a su máximo rival. En el Masters estadounidense, una victoria de Jannik podría hacer que tuviera la oportunidad de arrebatarle el número uno en unas semanas.

Alcaraz tiene 13.590 puntos. Sinner le sigue con 11.450 aunque esa cifra podría verse aumentada hasta los 12.400 en caso de que ganara el torneo. Ya solo se pondría a poco más de mil puntos. Una distancia muy corta teniendo en cuenta la cantidad de oportunidades que hay para escalar puestos en el ranking. Una victoria de Jannik en Montecarlo podría devolverle al número uno del mundo.