Alcaraz estalla en el Masters 1.000 de Miami: "No puedo más, me quiero ir a casa"

El murciano vivió un momento de mucha tensión con su cuerpo técnico. Enfadado con su juego, Carlos le dijo a su banquillo que "no podía más".

Carlos Alcaraz ha dejado una de las imágenes de este Masters 1.000 de Miami. El murciano se medía a Sebastian Korda en tercera ronda del torneo estadounidense. En principio, un rival inferior teniendo en cuenta el ranking (número 32 del mundo).

Sin embargo, Korda dejó claro desde un primer momento lo duro que iba a ser para Alcaraz pasar a la siguiente ronda. De hecho, el americano se apuntó el primer set sin dar mucha opción a Carlitos, que comenzaba a desesperarse.

Entrada la segunda manga, con el resultado a favor de Korda, Carlitos estalló contra su juego. "No puedo más, me quiero ir a casa", aseguró el murciano en pleno partido. El resultado reflejaba un 3-6 y 1-3 a favor de Sebastian.

Aún así, y a pesar de dejar un momento muy tenso en pista, Alcaraz se recompuso y remontó el segundo set con un resultado de 7-5 y llevando el encuentro a la tercera y definitiva manga.