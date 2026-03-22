Ahora

Tremendo

Alcaraz estalla en el Masters 1.000 de Miami: "No puedo más, me quiero ir a casa"

El murciano vivió un momento de mucha tensión con su cuerpo técnico. Enfadado con su juego, Carlos le dijo a su banquillo que "no podía más".

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz ha dejado una de las imágenes de este Masters 1.000 de Miami. El murciano se medía a Sebastian Korda en tercera ronda del torneo estadounidense. En principio, un rival inferior teniendo en cuenta el ranking (número 32 del mundo).

Sin embargo, Korda dejó claro desde un primer momento lo duro que iba a ser para Alcaraz pasar a la siguiente ronda. De hecho, el americano se apuntó el primer set sin dar mucha opción a Carlitos, que comenzaba a desesperarse.

Entrada la segunda manga, con el resultado a favor de Korda, Carlitos estalló contra su juego. "No puedo más, me quiero ir a casa", aseguró el murciano en pleno partido. El resultado reflejaba un 3-6 y 1-3 a favor de Sebastian.

Aún así, y a pesar de dejar un momento muy tenso en pista, Alcaraz se recompuso y remontó el segundo set con un resultado de 7-5 y llevando el encuentro a la tercera y definitiva manga.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | Trump se reafirma en su ultimátum a Irán y advierte de que la "destrucción va a ser total"
  2. Colas, restricciones y miedo al desabastecimiento: los bolsillos del mundo sufren la subida del combustible por la guerra en Irán
  3. Pasan los días y todo sigue igual: PP y Vox siguen sin cerrar un pacto para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León
  4. Cuba asegura que sus Fuerzas Armadas están preparadas ante un posible ataque de Estados Unidos
  5. Salarios al descubierto: una nueva directiva europea desvelará a partir de junio los sueldos entre trabajadores del mismo puesto
  6. Rescatan a cuatro menores, uno en estado grave, tras el derrumbe del antiguo Hospital d'Esparreguera en Barcelona