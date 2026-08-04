Temor en el tenis español: Rafa Jódar sufre molestias en la muñeca al igual que Carlos Alcaraz

Jódar ha desvelado que, tras una caída en su partido contra Taylor Fritz, ha desarrollado un leve dolor en su muñeca izquierda que pone en duda su participación en el Masters 1000 de Canadá.

Rafa Jódar podría sufrir la misma lesión por la que Carlos Alcaraz ha estado retirado de las pistas de tenis durante cuatro meses. Después de disputar la final del ATP 500 de Washington ante Taylor Fritz y perder (7-6, 6-4), el tenista español ha confesado tener molestias en la muñeca izquierda.

A pesar de que Jódar todavía no ha acudido a un especialista para comprobar el alcance de dichas molestias, el de Leganés se mostró preocupado en la rueda posterior a su derrota, asegurando que "espero que no sea nada serio".

"Cuando me caí, creo que con 3-1 para él, me hice un poco de daño en la muñeca. Veremos cómo evoluciona. Espero que no sea nada serio, pero aún es muy pronto para valorarlo", señaló este lunes ante los medios de comunicación, antes de analizar su duelo contra el tenista estadounidense.

Por el momento, la presencia de Jódar en el Masters 1000 de Canadá no está en peligro, y se espera que debute este miércoles 5 de agosto contra el francés Corentin Moutet. "Creo que hice un gran trabajo durante toda la semana. Jugué cinco grandes partidos contra rivales muy duros", añadió Rafa.

Por último, el español ha valorado de forma positiva su recorrido por el torneo, destacando su confianza y desarrollo en el circuito ATP, después de consolidar el decimoquinto puesto del ranking. "Este torneo me va a ayudar mucho a desarrollarme, a ganar experiencia y especialmente en pista dura, que es el primer torneo de esta gira hasta el US Open", concluyó Jódar.

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