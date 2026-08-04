¿Entrenar con los ojos vendados? El nuevo método de Carlos Alcaraz para preparar su regreso

El tenista español ha sido visto entrenando con un pequeño cono de plástico blando y perforado sobre su ojo derecho, el cual se emplea para potenciar la visión periférica y la capacidad de reacción.

Carlos Alcaraz está ultimando su preparación para hacer oficial su regreso a las pistas de tenis. El tenista español pretende regresar al circuito ATP, después de cuatro meses apartado de los torneos tras una grave lesión en su muñeca derecha, y durante su último entrenamiento se le ha visto empleando un extraño método.

En concreto, Carlos ha utilizado un pequeño cono de plástico blando y perforado sobre su ojo derecho con el propósito de potenciar la visión periférica y la capacidad de reacción. Dicho método ya fue empleado por el entrenador italiano Silvio Baldini con la selección sub-21 y por la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

De esta forma, al usar esta técnica, Alcaraz podría desarrollar una forma de cambiar su forma de jugar y coordinar mejor la técnica de recepción de golpe y devolución. "Todos tenemos una lateralidad o dominancia en las extremidades superiores e inferiores, pero también en los ojos. El ojo dominante es el que llamamos técnico; el no dominante es el táctico", señala Michelangelo Dell'Edera, director del Instituto Superior de Formación Roberto Lombardi de la FITP.

En declaraciones recogidas por 'El Mundo', Dell'Edera asegura que este método ayuda a los deportistas a "enseñar sin enseñar", ya que juegan bajo unas condiciones adversas que les pueden aportar nuevas formas de jugar.

Por último, el directivo italiano ha asegurado que "no existe ningún jugador de élite que no trabaje el analizador visual", y que el propio Jannik Sinner también aplica dicha técnica. "También lo hace Sinner, aunque, a diferencia de Alcaraz, nunca se ha dejado grabar mientras realiza estos ejercicios", sentencia.

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