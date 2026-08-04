Ferran Torres explica por qué llevó la gorra roja tipo MAGA a la celebración del Mundial de España

La corresponsal de CNN en la Casa Blanca preguntó al autor del gol que dio a España la victoria de la Copa del Mundo la razón por la que llevó la polémica gorra roja con la frase 'Make Spain great again'

La controversia sobrevoló sobre Ferran Torres, autor del gol que dio la victoria a España en el Mundial. A costa de la celebración, concretamente: desde la madrileña plaza de Cibeles, a su regreso de Estados Unidos, todos empezaron a hablar de lo que el jugador llevaba en la cabeza: una gorra roja donde se podía leer 'Make Spain great again', la adaptación española del 'spot' que Donald Trump ha convertido en cultura pop en Estados Unidos.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", llegó a decir la Casa Blanca tras ver a Ferran Torres con la famosa visera. Porque sí, la frase surge del 'trumpismo': este icónico lema político, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o MAGA, por sus siglas en inglés), popularizó en sus campañas electorales y suele aparecer en sus características gorras rojas. El propio Trump la ha vestido muchas veces.

"Habría que preguntarle a Ferran Torres si es consciente de lo que implicaría para familias como las de los Yamal y los Williams que las políticas de Donald Trump en materia de inmigración se implementaran en España", criticaba Antonio Maestre después de la aparición de Torres con la gorra. Eso sí, en su análisis descartaba ser "demasiado duro" con el futbolista: "Tengo serias dudas de que tenga formado un pensamiento político lo suficientemente firme como para saber las implicaciones de lo que significa ese lema".

Ahora, la periodista Kaitlan Collins, corresponsal de la CNN para la Casa Blanca, se lo ha preguntado directamente: por qué llevó la gorra. En una entrevista al autor del tanto que hizo que España se coronara, tras vencer a Argentina, como campeón del mundo en fútbol masculino, Ferran Torres explicó la razón: "Fue un momento divertido", explicó.

"No fue política. Honestamente, no sé nada de política", aseguraba el delantero. La única razón por la que llevó la famosa gorra del 'Make Spain great again' fue el hecho de que España volviera a estar en la cima del fútbol: "Sólo por divertirme con mis amigos y mi familia".

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