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"Rafa, Carlos y ahora Jódar"

"Me recuerda a Nadal...": el icono del tenis que se rinde al "magnífico" tenis de Rafa Jódar

David Ferrer se ha deshecho en elogios hacia el joven leganense llegando a compararlo con los nombres más grandes del tenis español. Todo después de su ascenso meteórico en su primera temporada como profesional.

Rafa Jódar, orgulloso de representar a España como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz Rafa Jódar, orgulloso de representar a España como Rafa Nadal y Carlos AlcarazPROPIO

Rafa Jódar es la nueva sensación del tenis español después de una temporada debut en el circuito ATP donde está explotando y superando todas las expectativas. El leganense ya es 'top' 15 del mundo a la espera de su primera final de ATP 500 en Washington donde, en caso de imponerse a Taylor Fritz, se alzaría hasta la 12º posición.

Sobre este brutal ascenso se ha pronunciado David Ferrer, que "no está sorprendido" por su gran progresión: "Lleva un año magnífico, ha conseguido meterse en el 'top' 20 ganando partidos muy buenos a gente muy buena. Junto con Carlos Alcaraz, son dos referentes del tenis español, Carlos ya es una realidad y Rafa está empezando su gran carrera profesional". Luego, el extenista explicó la característica diferencial de Jódar "a pesar de su corta edad".

"Tiene un talento superior a la media y una gran madurez. Afronta cada partido sin amilanarse ante jugadores que hace nada veía por televisión o en los estadios donde siempre soñó jugar", explicaba el alicantino. Y posteriormente no se lo pensó dos veces a la hora de compararlo con dos emblemas del tenis español.

"No se asusta. Me recuerda mucho a Nadal cuando tenía 17 años y también a Carlos. Son jugadores que no tienen miedo escénico siendo tan jóvenes. No es normal con 19 o 20 años. Nadal, Alcaraz y ahora Jódar rompen esas barreras y da gusto ver a un jugador diferente", analizaba Ferrer para la 'Cadena Ser'.

El extenista podría convocar a Rafa para la próxima Copa Davis, ambos mantienen una estrecha relación y el capitán del equipo español quiso cerrar poniendo en valor el círculo que lo rodea: "Le escribo y sigo su evolución. Tanto él como su padre son gente muy educada y muy respetuosa. Es fácil estar cerca de ellos. Su padre ha hecho un gran trabajo para que ahora Rafa esté entre los mejores del mundo".

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