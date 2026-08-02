"Me recuerda a Nadal...": el icono del tenis que se rinde al "magnífico" tenis de Rafa Jódar

David Ferrer se ha deshecho en elogios hacia el joven leganense llegando a compararlo con los nombres más grandes del tenis español. Todo después de su ascenso meteórico en su primera temporada como profesional.

Rafa Jódar es la nueva sensación del tenis español después de una temporada debut en el circuito ATP donde está explotando y superando todas las expectativas. El leganense ya es 'top' 15 del mundo a la espera de su primera final de ATP 500 en Washington donde, en caso de imponerse a Taylor Fritz, se alzaría hasta la 12º posición.

Sobre este brutal ascenso se ha pronunciado David Ferrer, que "no está sorprendido" por su gran progresión: "Lleva un año magnífico, ha conseguido meterse en el 'top' 20 ganando partidos muy buenos a gente muy buena. Junto con Carlos Alcaraz, son dos referentes del tenis español, Carlos ya es una realidad y Rafa está empezando su gran carrera profesional". Luego, el extenista explicó la característica diferencial de Jódar "a pesar de su corta edad".

"Tiene un talento superior a la media y una gran madurez. Afronta cada partido sin amilanarse ante jugadores que hace nada veía por televisión o en los estadios donde siempre soñó jugar", explicaba el alicantino. Y posteriormente no se lo pensó dos veces a la hora de compararlo con dos emblemas del tenis español.

"No se asusta. Me recuerda mucho a Nadal cuando tenía 17 años y también a Carlos. Son jugadores que no tienen miedo escénico siendo tan jóvenes. No es normal con 19 o 20 años. Nadal, Alcaraz y ahora Jódar rompen esas barreras y da gusto ver a un jugador diferente", analizaba Ferrer para la 'Cadena Ser'.

El extenista podría convocar a Rafa para la próxima Copa Davis, ambos mantienen una estrecha relación y el capitán del equipo español quiso cerrar poniendo en valor el círculo que lo rodea: "Le escribo y sigo su evolución. Tanto él como su padre son gente muy educada y muy respetuosa. Es fácil estar cerca de ellos. Su padre ha hecho un gran trabajo para que ahora Rafa esté entre los mejores del mundo".

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