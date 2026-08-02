¿Irán Jódar y Alcaraz con España en la Copa Davis? Ferrer responde: "Carlos es complicado, pero Rafa..."

El de Leganés y el murciano parten como las dos principales puntas de lanza de la selección española para las próximas rondas de la Copa Davis. Sin embargo, Carlitos parece que no podrá asumir tanta carga física y Jódar tendrá que romper la barrera de su primera convocatoria.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar son, sin duda, el futuro del tenis español. Ambos parten como las grandes armas de España de cara a pelear de nuevo por una Copa Davis. Sin embargo, su participación en las próximas rondas del torneo parece más dudosa de lo que parece.

El caso de Carlitos parece el más evidente. Tras una lesión de larga duración que requerirá una vuelta a las pistas muy paciente y para nada precipitada, la convocatoria del número tres del mundo parece algo difícil. Una recaída podría ser terrible para Alcaraz después de haberse perdido casi cuatro meses de competición.

Con Jódar, todo hace pensar que su memorable irrupción en el tenis profesional le dará esa oportunidad de debutar con España. No obstante, David Ferrer, capitán del cuadro español, deberá dejar fuera a uno de los integrantes con los que logró el subcampeonato el pasado mes de Diciembre en Italia.

Ferrer ha analizado las opciones que tienes ambos jugadores en la 'Cadena Ser': "Con Carlos va a ser complicado. Sobre Jódar prefiero no contestar porque todavía tengo que comunicar a algunos jugadores que no van a estar".

El alicantino también ha dejado un llamativo mensaje sobre la posibilidad de volver a entrenar: "Volveré y puede ser más pronto que tarde".

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