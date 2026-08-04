Consumo multa a la promotora del festival Reggaeton Beach con 320.000 euros por prácticas abusivas

Los detalles Entre las prácticas abusivas que llevaban a cabo estaban la prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior, la limitación del reacceso de los asistentes al recinto o la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas.

Consumo ha impuesto una sanción de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas, como prohibir el acceso con comida y bebida del exterior, limitar el reacceso al recinto y cobrar gastos de gestión injustificados en la venta de entradas. La denuncia fue presentada por Facua-Consumidores en Acción. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detalla que estas infracciones son graves. Además de la multa, la empresa debe eliminar las cláusulas abusivas. Consumo aconseja verificar que el precio de las entradas sea completo, que los gastos de gestión correspondan a servicios reales y que se garantice el acceso a agua potable en los eventos.

Consumo ha sancionado con 320.000 euros al organizador de Reggaeton Beach Festival por distintas prácticas abusivas, como impedir el acceso con comida y bebida del exterior, limitar su reacceso o imponer gastos de gestión en la venta de entradas.

La sanción se produce tras la denuncia de la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, explica en una nota de prensa -donde no cita a la empresa promotora- que la sanción se debe a que la empresa ha incurrido en cuatro infracciones graves por haber llevado a cabo las siguientes prácticas que se consideran abusivas.

La primera, tal como se detalla en una nota de prensa este ministerio, la prohibición expresa de acceso al recinto con comida y bebida del exterior, reservándose además el derecho de registrar a los asistentes.

La segunda, la limitación del reacceso de los asistentes al recinto del festival: el público tuvo que pagar una cantidad adicional a la propia entrada para poder entrar y salir del recinto durante la celebración del evento.

La tercera de las prácticas es la limitación del derecho de reembolso del dinero que los asistentes no se hayan gastado a través del medio de pago que la organización del festival ha establecido (normalmente, pulseras cashless): los organizadores establecieron un periodo de tiempo limitado para solicitar el reembolso y un cobro adicional en concepto de gastos de gestión por la devolución del dinero, así como la no devolución de cantidades sobrantes por importes inferiores a dos euros.

Y la cuarta, y última, la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, tras constatar que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.

Además de la sanción económica, la empresa está obligada a rectificar y eliminar las cláusulas que se consideran abusivas.

Qué saber antes de comprar la entrada de un festival

Consumo hace unas recomendaciones y advertencias de cara a la compra de entradas para asistir a un festival: expone cuáles son los principales problemas que se dan en estos eventos y que se identifican como cláusulas abusivas.

Esto es lo que las personas consumidoras tienen que tener en cuenta, tal como explica este ministerio, antes de adquirir sus entradas:

El precio debe ser final y completo desde el inicio, incluyendo todos los gastos.

Los gastos de gestión solo pueden cobrarse si responden a un servicio real.

El festival debe garantizar el acceso a agua del grifo en el evento.

La prohibición de introducir comida y bebida puede ser abusiva si dentro del recinto se permite su consumo mediante la compra-

La reventa no está prohibida, pero se debe comprobar que el promotor la permite. Se deben utilizar siempre canales autorizados.

Si la compra se hace fuera del canal oficial, hay que asegurarse de que las entradas que se adquieren no son nominativas, que se han puesto a la venta por los promotores y no sobre eventos creados por las propias plataformas de reventa y que se garantiza el acceso.

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