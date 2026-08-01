Superando a Nadal, Alcaraz, Sinner o Djokovic: el impresionante récord de Rafa Jódar a sus 19 años

El tenista de Leganés ha roto una marca histórica que ningún otro jugador había logrado mientras continúa con su andadura en el ATP 500 de Washington.

Rafa Jódar se ha hecho con un hueco en la historia del tenis en su temporada debut como profesional en el circuito ATP. A sus 19 años ha alcanzado las semifinales del ATP 500 de Washington, lo que le sitúa como 19º en el ranking mundial ATP masculino, y con posibilidades de alzarse hasta el 12º puesto en caso de llevarse el City Open.

Un logro que ha conseguido tras remontar a Lorenzo Musetti y obtener un récord histórico que ningún otro tenista había logrado antes. Ni siquiera los integrantes del 'Big 3', Carlos Alcaraz o Jannik Sinner lograron hacerse con un hueco en el top 20 del ranking ATP durante su primera temporada en el circuito, a pesar de que algunos de ellos como Rafa Nadal o el murciano lo hicieron a sus 18 años.

Una marca que confirma el ascenso meteórico que está teniendo el leganense y que tendrá en la madrugada del sábado al domingo la oportunidad de situarse en su primera final de ATP 500 en caso de ganar al chileno Alejandro Tabilo. Una potencial final lo enfrentaría al ganador del duelo entre Branson Nakashima y Taylor Fritz.

Queda por delante también una segunda mitad de año en la que Rafa defiende muy pocos puntos, apenas 281, y con muchos torneos por delante donde sería factible que el madrileño siguiera escalando puestos en la tabla.

Quién sabe si Jódar podría incluso pelear por alcanzar las ATP Finals o ser uno de los nombres destacados en el US Open, último 'Grand Slam' de 2026, lo que está claro es que el leganense se está consolidando cada vez más como una de las futuras estrellas del tenis mundial.

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