Sinner, criticado desde Italia por no ir a Canadá: "Federer, Nadal y Djokovic no se los saltaban"

El extenista italiano, Fabio Fognini, ha comparado a la actual generación de tenistas con la del 'Big Three' debido a las exigencias y preferencias del actual circuito ATP.

El Masters 1000 de Canadá apenas contará con grandes estrellas del circuito ATP. Ni Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz, y tampoco Novak Djokovic, estarán presentes en el torneo celebrado en Toronto, y pone en evidencia las demandas de los actuales tenistas.

Las ausencias de Djokovic o Alcaraz son comprensibles debido a la lesión del español y el estado físico del serbio, el cual prioriza presentarse a los Grand Slams. Sin embargo, la retirada del número uno del mundo ha provocado las críticas de ciertos exjugadores como Fabio Fognini.

El compatriota de Sinner ha lanzado una reflexión acerca de la comentada ausencia del italiano. En sí, Fabio comprende que el de San Cándido se reserve de cara a jugar el US Open, aunque ha comparado la actual generación de tenistas con la del 'Big Three' en la que él participó.

"No me sorprende la retirada de Jannik de Montreal. Hace bien en reservarse para el US Open", asegura Fognini en 'Sky Sports Italia', antes de resaltar que el trío "no se saltaba" ningún Masters 1000. "Hoy cualquiera puede ganar un Masters 1000. En mi época, Roger, Rafa y Nole no se saltaban ni uno, era imposible", añade el extenista italiano.

De esta forma, Fognini ha querido dejar en evidencia la mentalidad de la actual generación de tenistas que prefieren no disputar ciertos torneos con tal de llegar en mejor forma o preparación a los Grand Slams.

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