La llamativa reflexión de un mito del tenis: "Sinner, Alcaraz y Zverev dominarán..."

Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y Sinner

Richard Krajicek, primer y único tenista neerlandés en ganar un 'Grand Slam', ha analizado la actualidad del circuito ATP y ha dejado claro cuáles son sus candidatos a situarse en lo más alto de la clasificación durante "los próximos cinco años".

En los últimos meses, Alexander Zverev ha mostrado un excelso nivel de tenis, que le ha ayudado a hacerse con el primer 'Grand Slam' de su cuenta personal tras vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros. Este y otros éxitos en las últimas citas del circuito le han permitido situarse como el segundo mejor tenista del ranking ATP, superando a Carlos Alcaraz.

El murciano cayó lesionado en Barcelona y desde entonces atraviesa un proceso de recuperación que le ha mantenido lejos de la competición desde abril. Sin embargo, como ha analizado el histórico extenista Richard Krajicek, "no preocupa" este parón del jugador, ya que a pesar de tratarse de una lesión "muy complicada", como ha asegurado el campeón de Wimbledon en 1966, Carlos "recuperará su nivel".

El neerlandés comentó el futuro más próximo del circuito, donde "antes de final de año", "Sinner, Zverev y Alcaraz" coexistirán como los tres tenistas con mayor puntuación del ranking con una gran diferencia respecto a sus perseguidores.

Una situación que plantea un 'top' tres consolidado y que, según Krajicek, no se verá amenazado por nadie en un largo periodo de tiempo: "Creo que van a ser esos tres jugadores los que estén jugando durante los próximos tres, cuatro o cinco años en lo más alto".

Una interesante reflexión del neerlandés que afirma que finalmente un tercer jugador aparecería para complicar las cosas al dúo que lleva años dominando el circuito y que se había llevado nueve 'majors' consecutivos hasta que, precisamente Zverev, rompió esa racha en París.

Un paso adelante del alemán que recordó a Krajicek a otro mito del tenis: "Recuerdo cuando Ivan Lendl ganó finalmente su primer 'Grand Slam'. Después empezó a ganar muchos Grand Slams. Terminó conquistando ocho. Quizá algo así pueda suceder también con Zverev".

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