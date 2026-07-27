Llamativa confesión del entrenador de Sinner sobre sus "colapsos": "En París era insoportable..."

Simone Vagnozzi, técnico de la estrella italiana, habla con claridad sobre el gran punto débil que tiene Jannik como tenista. Apunta a que los jugadores no son "robots".

Jannik Sinner tenía vía libre para conquistar Roland Garros y Wimbledon con la baja confirmado de su máximo rival en pista, Carlos Alcaraz. En el All England Club, el italiano cumplió pero la tierra de París se le volvió a complicar y, esta de vez, de verdad.

Sinner cayó en segunda ronda de manera sorprendente ante Juan Manuel Cerúndolo cuando tenía el partido exageradamente encaminado. Había ganado los dos primeros sets y mandaba en el tercero por 5 juegos a uno.

Sin embargo, los mayores fantasmas de Sinner aparecieron. El calor, la fatiga y la cabeza le jugaron una terrible pasada que terminó con el número uno del mundo necesitado de irse al vestuario para intentar recuperar la normalidad. Fue imposible.

Jannik terminó el encuentro pero Cerúndolo le dio la vuelta y mandó para casa al máximo favorito para levantar Roland Garros. Dos meses después de aquello, Simone Vagnozzi, entrenador de Sinner, explica lo ocurrido y analiza porqué le ocurre esto a su pupilo.

"No creo que haya una sola causa; son muchas pequeñas cosas que, combinadas, pueden provocar estos pequeños colapsos, pero recordemos que ha habido cuatro en los últimos cinco años. Estos hombres no son robots. El calor, la fatiga y la tensión pueden combinarse. La temperatura en París era insoportable, y llegó allí con un estrés físico y mental considerable. Tenemos que convivir con estos episodios y trabajar para evitarlo", ha asegurado Simone en declaraciones para 'Corriere'.

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