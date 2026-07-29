"No será fácil": así ve Ducati el duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta

Álvaro Bautista, piloto de Ducati en SBK, afirma que será "interesante" ver la lucha entre el "talento" y la "experiencia".

Desde que se anunciara la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta, mucho se ha hablado sobre cómo será el duelo entre los dos pilotos la próxima temporada.

El murciano aterrizará en Ducati sin miedo y con el objetivo de batir a uno de los mejores pilotos de la historia, quien a su vez no querrá claudicar ante el nuevo de la oficina.

¿Habrá roces?, ¿se llevarán bien? Sobre la futura dupla de los de Borgo Panigale ha hablado Álvaro Bautista, piloto de la marca italiana en SBK.

"Será interesante. Acosta es un talento increíble y no será fácil. Pero Marc tiene muchísima experiencia. Veremos, será definitivamente interesante de seguir", ha señalado en 'GPone'.

Sobre otra polémica, la de que dos españoles formen pareja en un equipo italiano, el bicampeón de SBK cree que es una simple casualidad.

"Marc y Pedro son españoles, pero no creo que Ducati haya querido elegir específicamente un equipo español. Han elegido un equipo de calidad. Si luego los pilotos son españoles, no hay problema", ha zanjado.