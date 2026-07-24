Sabalenka elige a su tenista favorito entre Carlos Alcaraz y Sinner: "Naturalmente, prefiero a..."

La tenista bielorrusa ha sido sometida a escoger a su deportista preferido entre el español y el italiano. La número uno se ha decantado por Sinner debido a su estilo de juego similar.

¿Carlos Alcaraz o Jannik Sinner?¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? La pregunta del millón vuelve a repetirse en las pistas de tenis ante una de las mayores rivalidades del deporte. Esta vez, quien ha tenido que responder a esta cuestión no ha sido otra persona que Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA.

La tenista bielorrusa ha sido sometida a dicha pregunta durante una entrevista en el canal de YouTube 'First&Red', en donde ha tenido que escoger a su tenista favorito entre el español y el italiano. "¡Maldita sea! ¿Por qué esa pregunta? Naturalmente, prefiero a Jannik, porque tenemos estilos de juego similares", ha respondido Sabalenka, decantándose por el de San Cándido.

En sí, la tenista ha escogido a Sinner por la similitud entre su estilo de juego. "Creo que ambos tenemos una buena derecha, un buen revés y un buen saque. También tenemos un estilo de tenis agresivo, por así decirlo", ha añadido la bielorrusa.

Sin embargo, Aryna ha destacado que al elegir a Jannik, no quiere decir que no le guste Alcaraz. "Pero me gusta muchísimo cómo se mueve Alcaraz, cómo ve la pista y cómo juega cada pelota. Está claro que Carlos disfruta de verdad jugando al tenis. No hay una sola bola que no intente alcanzar. Alcaraz siempre lo intenta hasta el final. Y eso, por supuesto, es realmente genial", aclara Sabalenka.

Por último, la tenista ha recordado la anterior final de Roland Garros 2025 en la que disfrutó de la rivalidad entre ambos. "Creo que es imposible elegir solo a una persona en este enfrentamiento. Cuando Alcaraz derrotó a Jannik en Roland Garros 2025 después de salvar tres bolas de partido, fue increíble. Pero en Wimbledon 2025 animaba a Jannik porque realmente sufrí mucho por él después de Roland Garros", ha concluido.

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