"Mmás o menos tengo voz y voto"
La nueva vida de Carlos Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero: "Puedo opinar, puedo decidir..."
El número 2 del mundo ha explicado cómo ha cambiado su vida tras romper con el que fuera su entrenador desde sus inicios.
Tras bajarse de Barcelona, Madrid y Roma y con la duda de si llegará a Roland Garros, Carlos Alcaraz se pasó este martes por el pódcast oficial del Mutua Madrid Open.
Entre otros temas, el murciano habló sobre cómo es su vida y rutina actual tras romper el pasado mes de diciembre con Juan Carlos Ferrero.
Según el número 2 del mundo, con Samu López, su nuevo entrenador, ha ganado más libertad, sobre todo fuera de pista.
"Ahora pues más o menos tengo voz y voto. Puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito y cuándo tengo que parar y cuándo necesito entrenar", explicó.
Además, el ganador de siete Grand Slams incidió en que ha adquirido un nivel mayor de madurez en los últimos meses.
"Tenía muchos altibajos en los que hemos tenido que aprender mucho. Antes la presión y los nervios me podían. Ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma, disfrutando en pista", añadió.