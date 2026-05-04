Toni Nadal señala en qué se parece Rafa Jódar a Carlos Alcaraz y Sinner

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ve al de Leganés "tremendamente expeditivo y audaz cuando quiere finalizar las jugadas".

Tras alcanzar semifinales en Barcelona y cuartos de final en Madrid, donde le jugó de tú a tú a Jannik Sinner, a Rafa Jódar le están lloviendo todo tipo de halagos.

El último, y uno de los más destacables, ha llegado por parte de Toni Nadal, que desde que le vio por primera vez en las NextGen ATP Finals no le ha quitado ojo al de Leganés.

"A partir de aquel momento empecé a tener interés en él y he ido siguiéndolo con atención en los distintos torneos en los que ha participado. Y, la verdad es que en esos escasos cuatro meses no ha habido ocasión en la que el nivel de su tenis no superara el de la vez anterior", ha señalado en su columna en 'El País'.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ve en Jódar al "mejor jugador" joven del circuito actual... y atisba una progresión meteórica esta temporada.

"Jódar se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el mejor jugador de esta nueva generación y en el que ostenta una mayor proyección. Creo que, en unos años y, casi con toda seguridad me equivocaré y serán unos meses, Rafa se convertirá en uno de los mejores tenistas mundiales, en un firme candidato para complicarles la vida a los mejores jugadores del momento y para luchar por levantar los torneos más importantes", ha señalado.

De hecho, ve 'cositas' de Carlos y Jannik en Rafa: "Al igual que Alcaraz y Sinner, Jódar es tremendamente expeditivo y audaz cuando quiere finalizar las jugadas. Pero, por el contrario, es todavía algo endeble a la hora de defenderlas. Esta será la faceta de su juego que más tendrá que mejorar en estos próximos meses".