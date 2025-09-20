El carismático momento entre Alcaraz y Federer en la Laver Cup: "Todo lo que hace, lo hace..."

El tenista murciano alabó el nivel de golf de la leyenda suiza después de aportar su primer punto al equipo europeo tras conseguir la victoria en su partido de dobles junto a Jakub Mensik.

Carlos Alcaraz debutó en la Laver Cup junto a Jakub Mensik con una victoria en dobles ante Alex Michelsen y Taylor Fritz. De esta forma, el murciano reapareció sobre la pista después de coronarse en el US Openy recuperar el número 1 del ránking.

El de El Palmar atendió a los medios a pie de cancha después del triunfo y fue preguntado sobre Roger Federer, creador de la competición. Carlos y Roger son grandes aficionados al golf y durante la última semana en San Francisco han jugado juntos. En este contexto, el español fue preguntado por el nivel que, a su juicio, ofrece el suizo cuando practica el golf.

"Roger es bastante bueno en realidad, siendo honesto. Es una locura que todo lo que hace, lo hace con estilo. Su swing es muy bonito. El nivel que tiene es bastante bueno, diría que es mejor que yo", elogió Alcaraz al ganador de 20 Grans Slams que que no podía esconder la sonrisa desde la grada.

Más allá de la anécdota, la competición continúa y la noche de este 20 de septiembre se medirán Alexander Zverev con Álex De Miñaur y Holger Rune con Francisco Cerundolo. Ya en la madrugada, no antes de las 04:00h, Carlos Alcaraz se enfrentará a Taylor Fritz, número cinco del mundo en uno de los grandes duelos del evento.