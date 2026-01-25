La reflexión de Alcaraz sobre la polémica de Sinner y el calor: "No me puedo ni imaginar..."

El murciano ha compartido su punto de vista acerca de lo ocurrido con el italiano en el Rod Laver Arena donde se activó la normativa por el calor en uno de los momentos más dramáticos para el transalpino.

El partido de Jannik Sinner ante Eliot Spizzirri ha dado mucho que hablar. Cuando el número dos del mundo atravesaba su momento más crítico, totalmente acalambrado y por debajo en el marcador, la normativa de calor extremo 'revivió' al italiano que pudo recuperarse e imponerse a su contrincante.

Carlos Alcaraz ha sido uno de los preguntados sobre el acontecimiento que le ocurrió a su máximo rival en su partido de tercera ronda del Open de Australia. El murciano se mostró empático con Sinner y estuvo de acuerdo con las condiciones extremas de calor que se están viviendo estos días en Melbourne, algo que a él le tocará el martes, ya que su partido ante Álex de Miñaur será en horario de día.

En ese encuentro se podrán alcanzar temperaturas de hasta 45ºC, algo que, al igual que en el partido de Sinner, podrá activar el techo y el aire acondicionado. "Yo solo entrené 35-40 minutos y ya pude sentir el calor. No me puedo ni imaginar un partido a esa temperatura", declaraba Alcaraz para 'Eurosport' cuando fue preguntado por el partido de Jannik.

El de El Palmar, vio el partido y afirmó que "son situaciones en las que tienes que salir adelante, cuando estás lidiando con el calor o con cosas externas al juego se complica todo muchísimo".

Por último, volvió a mostrar su admiración hacia Jannik y le dedicó unos halagos: "Demostró lo campeóny lo bueno que es, saliendo tan ileso". "Los problemas físicos siempre están ahí y estoy seguro que se recuperará lo mejor posible aunque quizá le pueda perjudicar de cara al fin de semana", concluyó.