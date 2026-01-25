El llamativo mensaje Djokovic a Alcaraz por su saque: "Tienes que pagarme, ¿sabes?"

Alcaraz, sobre su enfrenamiento ante Djokovic en Australia: "Es de las peores cosas..."

Ambos tenistas avanzan satisfactoriamente etapa tras etapa en el Open de Australia. Tras su último duelo, el murciano, se acordó de 'Nole' y de una curiosa anécdota que ambos vivieron juntos antes de empezar el año.

Uno de los cambios más significativos que ha incorporado Carlos Alcaraz en su juego de cara a 2026 es el saque. Sin duda, es uno de los aspectos más llamativos de su tenis, algo que no tardó en llamar la atención de Novak Djokovic, quien hace unos días bromeaba con pedirle derechos de autor por la similitud con el suyo.

El pasado jueves, el murciano le siguió la broma tras su encuentro de tercera ronda. En la madrugada del domingo, tras el partido ante Tommy Paul, Alcaraz ha vuelto a hablar de ello. Carlos reveló un 'momentazo' con el serbio antes de iniciar el curso: "Fue gracioso porque estaba en pretemporada y no me di cuenta de que mi movimiento era realmente similar al servicio de Nole".

Luego comentaba lo más llamativo de la historia: "Simplemente me desperté un día, revisé mi teléfono y tenía un mensaje de Djokovic que decía: 'Está bien, tienes que pagarme ¿sabes?, por el saque. Antes de que empiece la temporada". De esta manera relataba el de El Palmar la curiosa conversación que mantuvo con el serbio hace unas semanas con respecto a su nuevo estilo de saque.

Una anécdota que a Alcaraz le parece "divertido compartir con otros jugadores" y que demuestra una vez más la gran relación que el veterano tiene con el murciano. A pesar de su 'buen rollo', en pista podrían llegar a ser rivales si continúan avanzando etapas.

Se encontrarían en una hipotética final, aunque para ello, 'Nole' tendría que superar a Jannik Sinner (o el tenista que le gane). Un escenario que se antoja algo más probable que hace unas semanas dado el gran nivel que Djokovic están mostrando en este primer Grand Slam del año.