Un usuario de una residencia de Madrid, en huelga de hambre desde hace 16 días para denunciar la mala calidad la comida que reciben

Los detalles El presupuesto por persona es de menos de siete euros para cuatro comidas diarias. Por ello, los residentes de un centro denuncian que es incomible. Marcelo lleva más de medio mes sin comer.

Una residencia de Madrid ofrece a las personas mayores que allí viven cuatro comidas diarias por un presupuesto de menos de siete euros por persona. Sus usuarios denuncian que se tratan de platos incomibles y las quejas son tales que la única solución que ha encontrado Marcelo es ponerse en huelga de hambre para que se les escuche.

El hombre, que lleva 16 días sin comer, cuenta que va "tirando a base de mucho líquido, agua, cafés y cigarrillos". "La comida llega a través de una sola empresa de proveedor único, que es de muy baja calidad", señala Marcelo, quien hace una petición: "Que piensen que los mayores que estamos aquí podríamos ser sus padres".

Por su parte, Carlos padece una grave patología que le impide acompañar a Marcelo en su huelga de hambre, aunque también asegura que la comida que reciben roza la insalubridad. "En algún caso hasta han tenido que retirar la comida porque olía mal y la gente estaba protestando y dando con los valos en la mesa", recuerda.

Mientras, Marcelo lleva 16 días sin comer nada, poniendo en grave riesgo su salud, sin solución a la vista y sin una respuesta clara por parte de la directora del centro. "Me ha dicho que va a tener unas reuniones, que va a intentar solucionarlo y que ella lo que quiere es que yo coma", ha expresado el hombre, quien subraya que tomó la decisión de comenzar una huelga de hambre tras "haber hecho de todo, como protestas y carteles" para denunciar la situación.

Completamente agotado, hambriento y sin fuerzas, y poniendo en riesgo su salud para ser escuchado, el usuario de la residencia de mayores de Madrid asegura que continuará sin comer hasta que reciba una solución por escrito.

