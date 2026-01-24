La leyenda del tenis que 'atiza' a Sinner por su forma física: "¿Cómo te has preparado en invierno?"

Boris Becker, icono del tenis mundial, se ha visto muy sorprendido por los problemas físicos que ha mostrado Jannik en su partido de tercera ronda del Open de Australia. El germano cuestiona su preparación en pretemporada.

Jannik Sinner ya está en cuarta ronda del Open de Australia. El número dos del mundo ha superado a Eliot Spizzirri en cuatro sets (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4) en un partido que, a juzgar por el resultado, no parece que haber supuesto una gran dificultad para Jannik.

Nada más lejos de la realidad. El italiano ha sufrido de lo lindo para superar al número 85 del ranking mundial. Sinner ha cedido el primer set, no había perdido ninguno en lo que llevaba de Open de Australia. Aún así, eso no ha sido lo más destacable. Jannik ha sufrido mucho el calor y las altas temperaturas hasta el punto de sufrir calambres que le impedían incluso caminar con normalidad.

Sinner ha dejado una imagen muy preocupante. A pesar de que se ha recompuesto más tarde, gracias a que han puesto el techo y el aire acondicionado, la forma física del transalpino ha quedado en entredicho a las puertas de comenzar la recta final y decisiva del primer grande del año.

Boris Becker, leyenda del tenis, ha hablado sobre el sorprendente episodio que ha dejado Jannik en pista y, es más, cuestiona también la preparación que ha seguido el número dos del mundo a largo de toda la pretemporada: "¿Cómo de en forma te mantuviste durante el parón invernal? Hay varios factores en juego aquí. Tienes que prepararte, cambiar tu estrategia, hacer que los peloteos sean más cortos y obligar a tu oponente a correr más".

Becker recuerda, en declaraciones para 'Eurosport', episodios parecidos que ya le han ocurrido a Sinner: "El partido me recuerda al de hace un año contra Rune en la cuarta ronda, cuando fue exactamente igual. Con Jannik no estoy seguro de si es un problema físico o mental, porque al principio del tercer set todavía estaba en buen tono, pero, por supuesto, hacía un calor infernal".