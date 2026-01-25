Problemas para Verstappen; predicción muy negativa de Red Bull para 2026: "Costará sacar el coche del taller"

Laurent Mekies, jefe de la escudería, pide tiempo y paciencia a los seguidores de la escudería austríaca. El nuevo reglamento está trayendo mucho trabajo en todos los equipos de la parrilla, y el del toro no se está encontrando con las mejores sensaciones posibles.

El nuevo reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026 promete traer cambios muy importantes en la competición. Los monoplazas serán significativamente diferentes este año, lo que está generando una gran expectación alrededor del desarrollo de los coches de las distintas escuderías del 'paddock'.

Red Bull es uno de los equipos que más incógnitas genera. Tras un buen año con un brillante Max Verstappen pero que no fue capaz de superar a Lando Norris, la escudería del toro se prepara para una temporada donde las sensaciones no son del todo positivas.

Laurent Mekies, jefe de equipo austríaco, ha augurado en 'De Telegraaf' unos "primeros meses (de campeonato) duros", cargados de "dolores de cabeza y noches de insomnio". Unas declaraciones muy poco convincentes a las que añadiría que "a veces les costará sacar el coche del garaje", una afirmación que no invita a la confianza en el equipo de Max Verstappen.

Sin embargo, el ingeniero francés quiso calmar los ánimos y mandar un mensaje positivo para los seguidores del equipo: "Contamos con el personal, los socios y las instalaciones adecuados para llegar a la cima. Sean pacientes y dennos tiempo".

Una triple ventaja con Max Verstappen

Todo apunta a que en 2026 "la influencia de los pilotos en el rendimiento aumentará con la nueva normativa", y para ello, el tetracampeón del mundo podría ser una pieza fundamental en el futuro de Red Bull.

Mekies espera que "Max les aporte una triple ventaja". La experiencia y madurez del piloto de 28 años, le habrían dotado de unas características muy favorables para "impulsar al equipo en la dirección correcta": "Primero por su nivel de implicación. Segundo, por su tacto con el coche y la capacidad intelectual adicional que tiene para gestionar todos esos aspectos. Nos permite sacar aún más partido del coche y del motor".