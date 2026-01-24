Agentes del ICE asesinan a tiros a un hombre en Minneapolis tras una intensa jornada de protestas

Los detalles El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha confirmado el fallecimiento de un hombre después de que fuera disparado por agentes federales.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han matado este sábado a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis, solo dos semanas después de que también mataran a Renee Nicole Good y en medio de las protestas que llevan días adueñándose de la ciudad por sus actuaciones.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al 'Minnesota Star Tribune'. Varios testigos de lo ocurrido han sido ya trasladados a una sede de la administración estatal para recoger sus testimonios y esclarecer lo sucedido.

Según las imágenes que han comenzado a circular por redes sociales del incidente, varios agentes del ICE han reducido a un hombre en plena calle. Este ha tratado de protegerse de los golpes que estaba recibiendo de ellos cuando, en un momento en el que la víctima ya estaba en el suelo, uno de los agentes ha efectuado varios disparos contra él.

De hecho, los agentes del ICE habrían ordenado a los policías de Minnesota retirarse del lugar de los hechos, pero O'Hara se negó, según recoge el citado periódico. Además, ha ordenado a los agentes custodiar el lugar, ha cancelado todos los permisos y ha llamado a trabajar a todos los agentes, excepto los del turno de noche.

Por su parte, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, ha informado en su cuenta de X que ha trasladado a la Casa Blanca el hartazgo del estado con la intervención del ICE: "Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Minnesota confirmó también en un primer momento que había agentes federales implicados en un tiroteo ocurrido en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. "Estamos trabajando para confirmar más detalles. Pedimos a la población que mantenga la calma y evite la zona cercana", ha indicado también en redes.

