Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Dos muertos en un ataque ruso contra Krivói Rog, la ciudad natal de Zelenski

El Parlamento ucraniano y la mitad de las viviendas de Kyiv, sin calefacción ni electricidad a -10ºC Un importante ataque aéreo ruso lanzado sobre la capital ucraniana ha dejado el Parlamento y la mitad de los edificios residenciales de Kyiv sin luz ni calefacción, en un momento en el que la temperatura ronda los -10ºC. Según los datos ofrecidos por el presidente, Volodímir Zelenski, en su discurso de la tarde del martes, en torno a un millón de personas de la capital siguen sin luz, según recoge la BBC.

Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes asistir a la reunión de emergencia del G7 propuesta por su homólogo francés, Emmanuel Macron, alegando que el dirigente galo no estará en el Elíseo "mucho tiempo", en vistas a las elecciones de 2027. "No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", ha asestado Trump tras ser preguntado en extensa rueda de prensa en la Casa Blanca por si asistiría al encuentro propuesto por Macron. Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha descrito al presidente francés como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no va a estar allí mucho tiempo más", ha reiterado. Pese a ello, el magnate republicano ha apuntado a que mantendrá "reuniones con las personas directamente involucradas" en los asuntos que aborde el G7 en su próximo encuentro. Trump ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin. Europa Press

Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, según han denunciado las autoridades del país europeo. El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los fallecidos son un hombre de 77 años y una mujer de 72, antes de afirmar que una tercera persona ha resultado herida y ha tenido que ser hospitalizada. "El agresor lanzó un ataque con misiles contra Krivói Rog", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que el ataque ruso ha dejado además daños en cerca de 15 viviendas, un edificio administrativo y varios vehículos en el distrito de Sinelniki. La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que Rusia ha lanzado durante la noche cerca de 97 drones y un misil balístico Iskander, antes de subrayar que 84 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea "Se ha registrado el impacto de un misil balístico y trece drones kamikaze en once ubicaciones, así como el impacto de restos de drones derribados en otro lugar", ha dicho. "El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha zanjado. Europa Press

