Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China

El contexto Mark Carney mantuvo hace una semana un encuentro con Xi Jinping y sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con EEUU tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Donald Trump y Mark Carney, en una foto de archivo. Donald Trump y Mark Carney, en una foto de archivo. Agencia AP
Donald Trump no va a permitir que nadie se salga de su plan establecido. El presidente de Estados Unidos mantiene una cruzada contra todos y ahora le toca a Canadá. En un mensaje en redes sociales, el republicano ha amenazado al país, al que sigue considerando otro estado estadounidense, con imponer aranceles del 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China.

Una nueva crisis diplomática está abierta. Porque a Trump, con frentes a lo largo y ancho del mundo, le importa poco amenazar e incluso actuar cuando algo está fuera de sus propios intereses. "Si el gobernador Mark Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de embarque para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", ha espetado el republicano, quitando el título de primer ministro al canadiense de un plumazo como forma de insinuar que su país no es tal cosa.

"China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general", ha añadido Trump antes de amenazar que "si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos".

