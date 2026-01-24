Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China

El contexto Mark Carney mantuvo hace una semana un encuentro con Xi Jinping y sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con EEUU tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Donald Trump ha lanzado una nueva amenaza, esta vez dirigida a Canadá, en medio de su cruzada internacional. El presidente estadounidense ha advertido que impondrá un arancel del 100% a los productos canadienses si el país llega a un acuerdo comercial con China. Trump, quien ha despojado verbalmente al primer ministro canadiense de su título, considera a Canadá casi como un estado más de EE.UU. y acusa al país de querer actuar como un puerto de embarque para China. Además, asegura que China "devorará" a Canadá, afectando su economía y estilo de vida. Esta situación abre un nuevo frente diplomático para Trump.

Donald Trump no va a permitir que nadie se salga de su plan establecido. El presidente de Estados Unidos mantiene una cruzada contra todos y ahora le toca a Canadá. En un mensaje en redes sociales, el republicano ha amenazado al país, al que sigue considerando otro estado estadounidense, con imponer aranceles del 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China.

Una nueva crisis diplomática está abierta. Porque a Trump, con frentes a lo largo y ancho del mundo, le importa poco amenazar e incluso actuar cuando algo está fuera de sus propios intereses. "Si el gobernador Mark Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de embarque para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", ha espetado el republicano, quitando el título de primer ministro al canadiense de un plumazo como forma de insinuar que su país no es tal cosa.

"China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general", ha añadido Trump antes de amenazar que "si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos".

