laSexta accede a la primera comunicación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe: "Estaba en la cabina y he salido disparada"

laSexta ha accedido a la primera comunicación entre el centro de control de Atocha y la interventora del Alvia tras el accidente ferroviario en Adamuz. A las 19:46 horas, la interventora informa al control de Renfe sobre el accidente, mencionando que ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y ha estado inconsciente. La interventora, identificando el tren como el 2373, destaca la gravedad del accidente. El trabajador del centro de control intenta tranquilizarla y confirma que están en Córdoba. Dos minutos después, la interventora relata que fue lanzada desde la cabina, y la comunicación se corta antes de una tercera llamada.

En laSexta, hemos tenido acceso a la primera comunicación del centro de control de Atocha con la interventora del Alvia cuando acaba de producirse el accidente ferroviario en Adamuz. Son las 19:46 horas y este es la primera conversación entre la interventora y un trabajador del centro de control de Renfe:

Interventora: "Oye"

Control Renfe: "Dime"

Interventora: "¿Me escuchas?"

Control Renfe: "Sí, sí, dime, dime"

Interventora: "Hemos tenido un accidente. Soy la interventora. Me he dado un golpe en la cabeza muy fuerte. He estado unos minutos sin conocimiento. No sé dónde estamos"

Control Renfe: "Vale, dame un segundo que voy a ver de qué tren eres, compi"

Interventora: "Estamos en el 2373. Hemos tenido un accidente grande, ¿eh?"

Control Renfe: "¿Con el tren?"

Interventora: "Yo me he dado un golpe bastante fuerte en la cabeza y no me encuentro bien"

Control Renfe: "Vale, espera. Tranquila, compi. Estás en Córdoba. Déjame un segundo que voy a gestionártelo"

Dos minutos más tarde, a las 19:48 horas del pasado domingo, se produce la segunda conversación entre la interventora de Alvia y el centro de control de Renfe:

Interventora: "Estaba dentro de la cabina y he salido disparada"

Control Renfe: "Vale, estoy intentado gestionarlo ¿Estás con el maquinista, compañera?".

En ese momento, se corta la llamada, hasta que dos minutos más tarde se produce una tercera comunicación entre ambos, la más larga.

Control Renfe: "Necesito que me cuentes un poco la situación. ¿Qué es lo que ha pasado?"

Interventora: "¿El qué?"

Control Renfe: "Que me cuente la situación, ¿qué es lo que ha pasado?"

Interventora: "La situación es que yo me he dado un golpe en la cabeza, tengo sangre"

Control Renfe: "Vale, vale, tranquila"

Interventora: "Me estoy dirigiendo a ver si puedo ver al maquinista"

Control Renfe: "Vale, ¿ha frenado el tren?"

Interventora: "Porque yo he perdido el conocimiento"

Control Renfe: "Un segundo, necesito que te calmes un segundo. Necesito saber. ¿El tren ha frenado y por eso has tenido un golpe, verdad?"

Interventora: "Se ve que sí. Yo es que estaba detrás en ese momento y he salido disparada hasta los viajeros. Me he dado con la cabeza en la puerta y he salido disparada"

Control Renfe: "Vale no te preocupes. Estáis por Adamuz, voy a intentar mandar allí sanitarios"

Interventora: "¿Estamos por Adamuz?"

Control Renfe: "Sí, antes de llegar a Córdoba. No habéis llegado. No se está moviendo el tren, ¿verdad?"

Interventora: "No no, el tren está parado. Está por algunos lados también las chapas. Que ha sido un golpe súper importante"

Control Renfe: "Vale"

Interventora: "Aquí hay otro señor con otro golpe en la cabeza con sangre. Yo tengo sangre en la cabeza también"

Control Renfe: "Acércate en la medida de lo posible a la cabina"

Interventora: "Es que he perdido el conocimiento"

Control Renfe: "Sí, no te preocupes, te voy a mandar sanitarios, no te preocupes"

Interventora: "Me duele mucho la cabeza"

Control Renfe: "Necesito que te acerques en la medida de lo posible a la cabina del tren, a ver si está el maquinista"

Interventora: "Sí, estaba justo..."

Control Renfe: "Ahora me llamas cuando vayas a cabina (se escucha de fondo cómo pide los sanitarios a un compañero)"

Interventora: "Han roto un cristal, se están bajando los viajeros a la calle"

Control Renfe: "Vale, déjame un segundo. Te lo gestiono"

Interventora: "Voy a ver al maquinista"

