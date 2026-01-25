El terrible infierno al que enfrentará Alcaraz en cuartos de final del Open de Australia

El número uno del mundo jugará su encuentro de cuartos el próximo martes frente a De Miñaur. Las condiciones para ese partido se esperan muy complicadas. Aún así, Carlos ya asume que es algo que tiene que "aceptar".

Carlos Alcaraz continua su andadura por el Open de Australia de manera sólida y firme. El número uno del mundo se ha impuesto a Tommy Paul en octavos de final en tres sets con un resultado de 7-6, 6-4 y 7-5. Carlitos ha vuelto dejar muestra de la gran forma física con la que ha comenzado el año.

En cuartos le espera Álex de Miñaur. El australiano contará, sin duda, con el apoyo de su público en un torneo en el que está encontrando una de sus mejores versiones. De Miñaur superó a Bublik en tres cómodos sets en los que derrotó a lo que parecía ser una de las revelaciones del torneo. 6-4, 6-1 y 6-1 fue el resultado final de un partido que puede servir como aviso para Alcaraz de cara al próximo martes.

Sin embargo, puede ser que De Miñaur sea una preocupación más en pista para el murciano teniendo en cuenta las condiciones en las que se va a jugar el duelo de cuartos. Las condiciones meteorológicas apuntan a un calor extremo con temperaturas que podrían alcanzar los 45 ºC al sol. Una auténtica barbaridad que muy probablemente active el protocolo de techo.

Alcaraz ya es consciente del 'infierno' al que se puede enfrentar. Aún así, el murciano quiere centrarse en lo que puede controlar: "Tendré que adaptarme a ello. Tengo que centrarme en las cosas que puedo controlar. El martes hará mucho calor y, seguramente, el techo se cierre. Tendré que adaptar mi tenis a jugar con techo y no me quedará otra que aceptarlo".

"Espero que nome afecte demasiado a mi juego. Intentaré no pensar en ello. Esa será mi mentalidad para el partido, no sé si cambiará luego, pero así lo intentaré", ha concluido Carlitos en rueda de prensa.