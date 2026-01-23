El 'encontronazo' entre Mourinho y Cristiano, revelado en 'El Cafelito': "Por el bien del equipo..."

Pedrerol y Aitor Karanka analizaron una "bronca" que tuvieron entrenador y jugador en un partido de Copa del Rey ante el Valencia. La situación provocó un fuerte enfrentamiento en el vestuario.

Aitor Karanka fue el hombre de máxima confianza de José Mourinho en su etapa en el Real Madrid. El técnio vasco fue, durante varias temporadas, segundo entrenador del portugués en una etapa en la que el club blanco contaba en su plantilla con estrellas del calibre de Cristiano Ronaldo.

El astro luso consiguió mostrar una de sus mejores versiones con Mourinho de entrenador pero también tuvieron momentos complicados. Ambos protagonizaron un 'encontronazo' en un partido de Copa del Rey ante el Valencia.

Josep Pedrerol lo recordó en 'El Cafelito' frente a Karanka. "En un partido de Copa contra el Valencia, Mourinho le echa la bronca a Cristiano. Y Cristiano dice públicamente delante de todos: 'Yo que te he apoyado tanto...".

Karanka responde: "Como un padre a un hijo, ¿no? Al final, Jose igual le dijo eso para que tuviera esa reacción. Tú eres al que le estoy echando la bronca delante de todo el vestuario pero también eres con el que más confianza tengo. Todo lo que hizo Mourinho fue por el bien del grupo".