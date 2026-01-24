Corretja desvela un tremendo cambio en Alcaraz para el Open de Australia: "Le veo mazado..."

El comentarista y extenista español ha analizado en profundidad el estado físico del murciano de cara a 2026. Comentando aspectos concretos de su tenis, el catalán destaca varios de los rasgos clave que esta transformación puede aportar al tenis de Carlos.

Carlos Alcaraz progresa adecuadamente en el Open de Australia y se sitúa ya en octavos de final del primer Grand Slam del año. El murciano arranca una temporada diferente, sin Juan Carlos Ferrero a su lado, y en la que el número uno del mundo también ha sufrido una transformación física.

"Lo veo preparado, muscularmente preparado para lo que tiene que ser un tenista", aseguraba el exnúmero dos del mundo, Àlex Corretja, al analizar el estado físico de Carlos Alcaraz tras sus tres primeras victorias en Melbourne. Sería uno de los cambios más cruciales para seguir imponiéndose a Jannik Sinner, en un año donde la rivalidad con el italiano es más fuerte que nunca

El murciano luce "fibrado", según Corretja, aunque debe encontrar un equilibrio clave en su físico, como desvelaba el catalán: "Tiene que encontrar un equilibrio entre estar fuerte físicamente, de resistencia, pero también muscularmente porque los partidos, los impactos son muy potentes en el mundo del tenis, especialmente en pistas duras".

Especialmente en pistas duras como la del Rod Laver Arena "los desplazamientos son muy violentos" y más aún en fases más avanzadas del torneo donde "los peloteos son más intensos porque los rivales son más duros". Una situación que el de El Palmar estaría preparado para afrontar.

La conclusión de Corretja es clara en la 'Cadena Ser', el número uno evoluciona favorablemente en su físico y así lo ha dejado ver en los primeros duelos del año: "Estos tres partidos que ha jugado Carlos yo creo que le han servido para que las piernas hayan cogido algo de agilidad".