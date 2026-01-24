Carreteras cortadas y conductores atrapados: la borrasca Ingrid pone en jaque el transporte con sus fuertes nevadas

El contexto Las carreteras españolas están plagadas de quitanieves para poder facilitar el tránsito del tráfico en unas vías que sin ellas están prácticamente intransitables.

La borrasca Ingrid ha dejado avisos en prácticamente todo el país este fin de semana. Las fuertes nevadas han obligado a cortar carreteras y han dejado conductores de atrapados en diferentes puntos como en Navacerrada (Madrid) en un segundo día de incidencias por el tiempo.

Las carreteras españolas están plagadas de quitanieves para poder facilitar el tránsito del tráfico en unas vías que sin ellas están prácticamente intransitables. Por ejemplo, en Lleida, un total de cuatro vehículos han quedado medio volcados al salirse de la vía.

En Madrid, la nevada también ha complicado la circulación y los servicios de emergencia se han desplegado en la calle para guiar a los vehículos que seguían circulando y evitar posibles accidentes.

Pero, pese a todo ello, la situación mejora tras una noche especialmente dura para los camioneros. La DGT ha levantado todos los embolsamientos de vehículos pesados en todas las comunidades, entre ellas Castilla y León (donde se han registrado 162 incidencias por nevadas), Asturias o Galicia, después de que tuvieran que estar retenidos hace solo 24 horas. En la primera de las autonomías, llegaron a ser hasta 840 los camiones paralizados.

Eso sí, el uso de cadenas sigue siendo obligatorio en varias carreteras en Huesca y la nieve sigue afectando a más de 160 vías. Y para este domingo continúa la previsión de nieve, por lo que la Dirección General de Tráfico mantiene otras restricciones activas en la red viaria, cuyo estado actual puede consultarse en tiempo real en sus canales oficiales.

1.144 camiones estuvieron embolsados

La Guardia Civil contabilizó este viernes un total de 1.144 camiones embolsados en las localidades zamoranas de Benavente, Quiruelas de Vidriales, Puebla de Sanabria, Mombuey y La Torre del Valle, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. El temporal impidió circular a la mayor parte de los camiones de reparto de los supermercados, impidiendo que pudieran transportar los productos a los puestos de venta.

Según Asedas, la decisión de la DGT se tomó de forma "preventiva" pese a que, en buena parte de las vías, era posible circular. Por ello, desde el sector pidieron que se levanten unas restricciones que "no tienen precedentes": "Hemos perdido un montón de horas de servicio, porque las vías están limpias". "Necesitamos que se empiece a mover el grandísimo problema que se está generando para el transporte de alimentos y productos esenciales", trasladaron.

Sin embargo, a primera hora de este sábado, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, emitió este sábado una resolución en el que acordaba el "levantamiento parcial" de algunas restricciones de circulación ante la previsión de nevadas, que tenía parados a miles de camiones en diferentes provincias. Así, este tipo de vehículos podrá circular por todas las carreteras del país.

Al mismo tiempo, en sus redes sociales, la DGT informó de que "se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiriera" ante la alerta de nevadas en España entre el 23 y 25 de enero. En la resolución, se explicaba que se acordaba el "levantamiento parcial" de restricciones en 13 carreteras.

