'Dardo' del rival de Sinner a Jannik por sus problemas en Australia: "Fue gracioso que justo se cerrara..."

Eliot Spizzirri comentó tras su derrota ante Jannik las circunstancias en las que se activó la normativa que permitió al transalpino recuperarse del calor extremo y remontar el partido.

En el momento más crítico para Jannik Sinner, la normativa de calor extremo se puso en marcha, la cual 'revivió' al italiano y le ayudó a reencontrarse con las buenas sensaciones y posteriormente a ganar el partido de tercera ronda ante Eliot Spizzirri.

Con el marcador 1-1 en cuanto a sets y el estadounidense liderando en el tercero (3-1), un parón dio aire a Sinner cuando el techo retráctil de la pista fue cerrado y el aire acondicionado puesto en marcha. Sinner atravesaba un momento crítico, completamente acalambrado en todo el cuerpo y con grandes dificultades incluso para caminar.

Tras esta pausa, el transalpino se recuperó, volvió a tomar la iniciativa en el partido y acabó venciendo. "No sé si eso le salvó (la normativa), sonreí un poco cuando la regla de calor entró en vigor, estaba siendo un momento divertido con el 3-1 a mi favor. Pero la regla es así, era cuando debía entrar en vigor, no importa quién ganara ese juego porque después se cerraría el techo sí o sí. Fue gracioso que se cerrara justo cuando le rompí y él estaba tambaleándose, pero sucedió de esta manera", afirmaba el número 85 del mundo con ciertas reticencias acerca del momento en el que se sucedió la medida.

"Las reglas son las reglas y hay que vivir con ellas. Esto ya lo hemos visto otras veces, volver de un parón y luego resolverlo. No diría que se salvó por eso, es demasiado buen jugador para decir eso, aunque si ocurrió en un momento desafiante", aseguraba Eliot tras el partido. "Se podría decir que fue afortunado, pero también tiene mucha experiencia y supo manejarlo bien", añadía posteriormente apaciguando la situación.

Para cerrar quiso quitar hierro al asunto y se mostró a favor de este tipo de reglas aunque aún dejando entrever su incredulidad: "Probablemente sea una gran regla, aunque seguro que hoy no fue el día más caluroso que he tenido dentro de la pista".