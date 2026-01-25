Ahora

Crimen en Valencia

Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo

¿Qué ha pasado? Los hechos habrían ocurrido este sábado por la tarde en el domicilio del ya detenido. El hombre habría confesado el asesinato del niño de 13 años.

Un vehículo de la Guardia Civil.Un vehículo de la Guardia Civil.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 48 años ha confesado el asesinato de un menor de 13 en Sueca, Valencia. El crimen se habría producido este sábado sobre las 18:30 horas y el hombre se habría entregado en el cuartel de la Guardia Civil del municipio apropiándose el crimen. Todo habría ocurrido en el domicilio del autor confeso, según han avanzado medios como 'Levante-EMV' y 'Las Provincias'.

Al parecer, la víctima era amigo del hijo del ya arrestado. Según el mencionado medio, la Benemérita se encarga ahora de investigar si la versión dada por el autor confeso del crimen es cierta o si estaría encubriendo a su propio hijo, del que se desconoce el paradero. El menor asesinado presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. laSexta accede a la primera comunicación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe: "Estaba en la cabina y he salido disparada"
  2. La Gestapo de Trump vuelve a matar: asesinan a tiros a un hombre en Minneapolis tras otra jornada de protestas
  3. Un hombre mata un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Policía: la víctima era amigo de su hijo
  4. Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China
  5. Carreteras cortadas y conductores atrapados: la borrasca Ingrid pone en jaque el transporte con sus fuertes nevadas
  6. Un usuario de una residencia de Madrid, en huelga de hambre desde hace 16 días para denunciar la mala calidad de la comida