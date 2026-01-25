Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo

¿Qué ha pasado? Los hechos habrían ocurrido este sábado por la tarde en el domicilio del ya detenido. El hombre habría confesado el asesinato del niño de 13 años.

Un hombre de 48 años ha confesado haber matado a un menor de 13 años en Sueca, Valencia. El crimen ocurrió en el domicilio del autor confeso, quien se entregó a la Guardia Civil el sábado por la tarde. La víctima era amigo del hijo del detenido, y la Policía investiga si la versión del hombre es cierta o si está encubriendo a su hijo, cuyo paradero se desconoce. El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca. El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado el incidente y ha decretado dos días de luto, con banderas a media asta y suspensión de actos programados.

Un hombre de 48 años ha confesado el asesinato de un menor de 13 en Sueca, Valencia. El crimen se habría producido este sábado sobre las 18:30 horas y el hombre se habría entregado en el cuartel de la Guardia Civil del municipio apropiándose el crimen. Todo habría ocurrido en el domicilio del autor confeso, según han avanzado medios como 'Levante-EMV' y 'Las Provincias'.

Al parecer, la víctima era amigo del hijo del ya arrestado. Según el mencionado medio, la Benemérita se encarga ahora de investigar si la versión dada por el autor confeso del crimen es cierta o si estaría encubriendo a su propio hijo, del que se desconoce el paradero. El menor asesinado presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.

