El extenista Guido Pella ha recordado que le dijo a su entrenador que se quería ir de la pista tras perder el primer set de su partido ante el manacorí en 2019.

Uno de los registros más difíciles de romper en la historia del deporte puede ser el de Rafa Nadal en Roland Garros.

En su 'jardín', el manacorí ganó 14 títulos y 112 partidos, cayendo derrotando tan solo en cuatro encuentros ante tres tenistas: Robin Soderling, Novak Djokovic (en dos ocasiones) y Alexander Zverev.

Una de sus víctimas fue Guido Pella, contra el que jugó en segunda ronda de Roland Garros en 2019. Rafa igual no se acuerda de aquel partido, pero el argentino no lo olvida.

"Yo jugué contra Rafa Nadal en Roland Garros y fue la peor sensación de la historia porque me quería ir de la pista", explica el extenista en 'ESPN'.

Pella recuerda cómo ya empezó perdiendo antes del primer servicio: "Primero porque decías que no tenías ninguna oportunidad, y después es real lo que cuentan varios jugadores. Cuando entras a jugar la pista se cae, a ti no te aplaude ni tu box y a Nadal le aplaude hasta tu propio box".

"Y luego cuando te dicen que juegas contra Nadal y le empiezan a nombrar que ha ganado en 2005, 2006, 2007... está 30 segundos diciendo los títulos de Grand Slam en Roland Garros", explica.

De hecho, tras ceder la primera manga, ya se quería ir: "Yo jugué en Roland Garros con él y dije: 'ya está, olvídate, no quiero jugar más'. Perdí 6-2 el primer set en una hora y cuatro minutos, me senté y le miré a mi entrenador y le dije: 'Me quiero ir'. Y me fui 6-2, 6-1, 6-1... No hubo ninguna oportunidad".