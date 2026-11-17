Toni Nadal ha explicado que el padre del estadounidense se puso en contacto con su sobrino antes de cerrar la incorporación del exentrenador de Carlos Alcaraz a su equipo.

Toni Nadal se pasó este lunes por los micrófonos de 'Radio Estadio' para analizar distintos temas de la actualidad tenística.

Entre ellos, la unión entre Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero un año después de que el alicantino rompiera con Carlos Alcaraz.

Y fue entonces cuando Toni soltó la 'bomba': Shelton se puso en contacto con Rafa Nadal antes de cerrar la incorporación de 'Juanki'.

"E un acierto, mi sensación es que Juan Carlos dará mucho orden al juego de Shelton. Sabía que el estadounidense estaba buscando entrenador porque se puso en contacto con Rafael. El padre de Shelton (Bryan Shelton) le pidió consejo, nada más", señaló, dejando entrever que quizás fue Rafa el que les recomendó a Juan Carlos.

Sobre las ATP Finals, Toni ve un claro favorito: "Veo a Alcaraz muy favorito en Turín, no creo que en su grupo nadie pueda ganarle. Solo Shelton o Zverev muy inspirados pueden impedir que se alce campeón".

De hecho, tal es el nivel de Carlos, que también ve a España ganando la Copa Davis: "Con Alcaraz y Jódar, mi sensación es que España es gran favorita para ganar la Ensaladera".