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Tres batallas épicas

Rafa Nadal elige los tres mejores partidos de su carrera: todas son finales de Grand Slam

El extenista, en 'L'Equipe', se queda con tres finales de Grand Slams ganadas como los tres mejores partidos de su vida.

Rafa Nadal y Roger Federer en la final de Wimbledon 2008 Rafa Nadal y Roger Federer en la final de Wimbledon 2008 Getty

El extenista Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams, ha elegido los tres mejores partidos de su carrera. Lo ha hecho en una entrevista en 'L'Equipe'.

Ha elegido tres finales y todas ellas, claro, las acabó ganando tras una batalla épica.

"Me quedo con Wimbledon 2008, Australia 2022 y a lo mejor... US Open 2013", dice Rafa.

El primer partido se lo ganó a Roger Federer, el segundo a Daniil Medvedev y el tercero contra Novak Djokovic.

Pero el entrevistador, según recoge 'Punto de Break', le pregunta concretamente por la semifinal del Open de Australia 2009 que jugó contra su compatriota Fernando Verdasco.

"Entiendo que fue un partido muy emocionante, pero para mí no fue un partido en el que yo jugué increíble. Fue un partido difícil, Fernando estaba jugando a un nivel altísimo, seguramente el nivel más alto que yo le haya visto en toda su carrera deportiva, en aquel torneo", dice Rafa.

No elige ese partido porque no fue una final: "Era una semifinal, no una final... y también, no sé, no tengo ese recuerdo de estar jugando... aunque estaba destrozado, creo que jugué a un nivel más alto en la final que en la semifinal".

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