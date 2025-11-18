Oficial: Carlos Alcaraz se queda fuera de la Copa Davis

El número 1 del mundo sufre en un edema muscular y su equipo teme que se rompa si juega frente a República Checa.

El Open de Australia, en la mira

Malas noticias para Carlos Alcaraz y para España de cara a las Finales a 8 de la Copa Davis que se disputan esta semana en Bolonia.

El murciano, que se sometió a un a resonancia magnética este lunes, sufre un edema muscular en el muslo derecho.

Esto le descarta para jugar ante República Checa este jueves ya que su equipo teme que se rompa.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", ha señalado Carlitos.

Cabe reseñar que en dos meses se disputa el Open de Australia, el único 'major' que no ha conquistado el número 1 del mundo.

Con la baja de Alcaraz, todo apunta a que Jaume Munar y Pablo Carreño disputarían los individuales, mientras que Pedro Martínez y Marcel Granollers serían los encargados de jugar los dobles.

Los nuestros jugarán los cuartos de final contra Chequia el jueves 20 en un duelo durísimo con un equipo compuesto por JiriLehecka, JakubMensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.

De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.