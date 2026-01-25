De Miñaur desvela su plan para vencer a Alcaraz en el Open de Australia: "Voy a ponerlo en..."

De Miñaur dispuesto a "asumir riesgos" para pelear contra Sinner y Alcaraz: "No queda otra opción"

El australiano se enfrenta a "su prueba más exigente hasta ahora" y ha analizado en rueda de prensa las claves para imponerse al murciano en un partido que situaría al ganador en las semifinales del primer Grand Slam del año.

Álex de Miñaur será el próximo rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026. El español se impuso a Tommy Paul en octavos de final en la madrugada del domingo y unas horas más tarde lo hizo el australiano ante Alexander Bublik. Tras esta victoria que le dejó "muy satisfecho con su nivel", el número seis del mundo ya se prepara para "su prueba más exigente hasta ahora".

"(Alcaraz) Está jugando a un nivel altísimo. Para competirle voy a necesitar mostrar mi mejor tenis, alargar el partido y ponerlo en situaciones incómodas. Él ha mejorado mucho en mantener la concentración y eso lo hace aún más peligroso", declaraba de Miñaur sobre Carlos, consciente de que nunca ha conseguido vencer al murciano y sueña con lograrlo: "Siempre hay una primera vez. Ojalá sea el martes".

Álex se encuentra en un gran estado físico y así lo ha asegurado en rueda de prensa: "Tengo por delante uno de los retos más duros posibles y necesito llegar con todo. Me siento bastante fresco y sé que será una batalla muy física". El australiano reconocía así conocer la dificultad del duelo que enfrenta.

También la necesidad de llegar en plena forma ante un Alcaraz muy exigente: "Carlos hace muchas cosas extraordinariamente bien, entre ellas alargar los intercambios. Tiene la capacidad de pegar muy fuerte, pero también de llevarte a 'rallies' largos. Ojalá sea un partido largo y muy disputado". De Miñaur juega en casa y espera el apoyo del público aunque afirma, "dejará que su tenis hable".

Para cerrar, "como australiano", ha analizado las comentadas condiciones climáticas de Melbourne, mandando un serio aviso a Alcaraz. Su partido será el próximo martes en horario diurno y las previsiones son completamente desorbitadas.

"El calor no me molesta. He crecido jugando así. Si se aplica la regla de calor será casi un partido 'indoor', las condiciones son más perfectas. Cuando sales a pista, te adaptas a lo que hay. Ya jugué bien con el techo cerrado en otro partido, así que no tengo preferencia. Lo que sí tengo es muchas ganas de jugar", concluía.