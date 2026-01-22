El Real Madrid es el club con más ingresos: el Barça se coloca segundo y el Atleti también asoma en la lista

Según un informe de 'Deloitte', estos son los clubes que más dinero ingresaron la pasada temporada. Mucho protagonismo para los españoles.

Los ingresos de los clubes españoles están entre los más altos de todos los equipos del mundo. El Real Madrid, líder. Sube el Barça y el Atlético de Madrid también sube. El blanco es el club que más ingresa del mundo. Genera 1.161 millones de euros, un 11% más que la temporada pasada.

Seguido del Barça, que sube de la sexta posición a la segunda. Un 27% más de ingresos, alcanzando los 975 millones.

Les siguen el Bayern de Múnich, el PSG, el Liverpool o el Manchester City. El Atlético de Madrid está en la decimotercera plaza, que sube sus ingresos un 11%.