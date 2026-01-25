Los padres, contra TikTok: seis familias denuncian a la plataforma tras perder a sus hijos por el 'reto del desmayo'

Los detalles Los padres de las víctimas piden culpar a la red social china por homicidio culposo mientras la plataforma afirma que ellos no tienen responsabilidad en el contenido de terceros.

Seis familias, cinco del Reino Unido y una de Estados Unidos, han emprendido una batalla legal contra TikTok tras la muerte de sus hijos al realizar el peligroso 'reto del desmayo'. Este desafío, que consiste en estrangularse hasta perder el conocimiento, se propagó rápidamente por la plataforma. Lisa Kenevan, madre denunciante, lamenta que las redes sociales les hayan arrebatado a sus hijos. Aunque TikTok alega no ser responsable de los contenidos de terceros, los padres buscan justicia y piden homicidio culposo. También promueven la Ley Jool's, que exige conservar datos de menores tras su fallecimiento. La supervisión parental y la educación sobre el uso de redes son esenciales, pero el vasto mundo digital y los algoritmos complican el control.

"Todos nuestros hijos eran felices. Les dimos un dispositivo con buena fe y las redes sociales nos los han arrebatado", asegura Lisa Kenevan, una de las madres denunciantes.

No es la primera vez que esta plataforma se enfrenta a algún juicio interpuesto por familias de las víctimas. Los retos que corren por sus redes son de todo tipo y pocos son buenos.

La plataforma ha alegado que ellos no tienen responsabilidad sobre los contenidos generados por terceros, aunque sea en su red. "Fue muy duro escucharlo, son nuestros hijos los que hemos perdido", afirma Ellen Moore, otra madre.

Pero los padres se sienten indefensos. Saben que lo único que pueden hacer es educar sobre la red a sus hijos e intentar protegerlos. "Por mucho que yo confíe en él, deber haber una supervisión, sobre todo de sus contenidos porque nos da mucha información de qué le interesa y cómo está nuestro hijo", afirma Marc Masip, psicólogo experto en redes.

Sin embargo, el mundo digital es demasiado amplio para poder controlarlo solos y los adolescentes siguen siendo los mismos. "No tienen esa consciencia del peligro. Para ellos es mucho más importante destacarse de su grupo de iguales. Y el algoritmo juega en nuestra contra", sentencia Rebeca Cordero, socióloga aplicada den la UEM.

Los padres piden homicidio culposo para la plataforma. Y con esta denuncia quieren conseguir que la Ley Jool' s salga adelante, esa que obligaría a las empresas a conservar los datos del menos hasta los cinco días siguientes al fallecimiento.

