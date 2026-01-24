El punto de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992: "Lo importante es conocer el estado, no solo la edad"

¿Por qué es importante? Según ha podido saber laSexta Xplica, el desvío del que venía el tren sí eran una vía renovada en 2025, pero descarriló en un punto en el pasaba a una zona cuyo tramo era del material original estrenado hace más de 30 años.

El punto de la vía en el que el descarriló el Iryo en el accidente ferroviario de Adamuzera una estrenada en 1992. Según ha podido confirmar laSexta Xplica, el desvío sí era nuevo (concretamente de 2025), pero la zona en la que se produjo el descarrilamiento era de un material que tenía más de 30 años.

César Franco, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, ha explicado en el programa que esa alternancia de material nuevo y más antiguo es "relativamente frecuente": "Lo que es el carril, es un tema de desgaste y de fatiga, pero no es un tema de edad. Lo importante es conocer el estado, no solo la edad".

Pese a ello, César Franco reconoce que "lo normal es empezar cambiando esos elementos que son mas críticos", lo que en este caso es el desvío. Ahora bien, matiza que todos los tramos que se van a reutilizar "se someten a unas inspección", añadiendo que "no tiene por qué ser más fiable" en el caso de que se trataran de dos partes nuevas.

Por su parte, Adif asegura que pese a ser de 1992, el material puede estar en su vida útil. De hecho, el Ministerio de Transportes asegura que pasaron revisiones de auscultación geométrica, auscultación dinámica, ultrasonidos, prueba de desvíos, inspección a pie y bateo de vía en los meses anteriores al accidente. "Podemos ver un plan muy intensivo de mantenimiento porque cada uno van buscando un tipo de desperfecto diferente", afirma al respecto César Franco.

Además, recuerda que lo importante antes de evaluar lo sucedido es saber "cuál es el motivo de la rotura de la soldadura".

