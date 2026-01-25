Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"

Los detalles El presidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico este domingo con el Partido Popular y, en concreto, con Jorge Azcón, quien, ha dicho, "abre las puertas a los hospitales Quirón" en su comunidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que Pilar Alegría será la próxima presidenta de Aragón y ha criticado a Jorge Azcón, advirtiendo que el PP no frena a la ultraderecha, sino que facilita su entrada en el gobierno. Durante un acto en Huesca, Sánchez destacó los logros del gobierno, como el crecimiento económico del 2,9% y la creación de medio millón de empleos. También subrayó la revalorización de pensiones y sueldos públicos. Sánchez elogió a Alegría, instando a votarla para evitar el avance de la ultraderecha y criticó la gestión de Azcón en vivienda y sanidad, acusándolo de sectarismo ideológico y de no aprovechar los recursos del Gobierno central.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, "va a ser la próxima presidenta del Gobierno de Aragón", al tiempo que ha advertido sobre la posibilidad de que Jorge Azcón continúe como presidente de la comunidad tras las elecciones del 8 de febrero.

"Tenemos que desenmascarar a nuestros adversarios. Algunas personas se plantean votar a Azcón para que no gobierne la ultraderecha, pero que no se equivoquen porque el PP no es dique de contención de la ultraderecha, sino que es la puerta de entrada a sus políticas en el Gobierno de Aragón", ha alertado durante un acto de campaña del PSOE en Huesca.

En este sentido, el líder del Ejecutivo nacional ha defendido que "si la política fueran resultados y datos", ganarían las elecciones en Aragón "de largo". "España ha crecido un 2,9% en el último año, y las previsiones para este son de un 2,4%. Además, hemos cerrado el año con medio millón de empleos creados", ha señalado.

Además, Sánchez también ha destacado que han "revalorizado las pensiones conforme al IPC", lo que ha "beneficiado a millones de jubilados", así como "el acuerdo de la revalorización conforme IPC de los sueldos de los trabajadores públicos hasta el 2028" y "la apuesta por revertir los recortes en dependencia".

En lo referente a Pilar Alegría, el socialista ha subrayado que "no es la primera vez que Alegría gana al PP y a Azcón, y tampoco va a ser la última". "Por eso te atacan y te insultan, Pilar, porque te temen, porque odian lo que representas, porque eres una mujer libre, preparada y progresista", ha manifestado el secretario general del PSOE, al tiempo que ha llamado a votar por la candidata socialista en Aragón, para "evitar que continúe gobernando la ultraderecha" que, según ha dicho, "tiene tres papeletas en estas elecciones, la de Azcón, Abascal y Alvise". "Hay tres papeletas para que Aragón vuelva al mismo pasado al que le quieren llevar y solo una papeleta, la del PSOE con Alegría, para frenarles", ha defendido.

"No tengo duda de que el 8 de febrero Aragón va a votar socialista, y el 9 de febrero gobernarás Aragón igual que has gobernado la educación pública durante los últimos años, con cercanía, trabajo, eficacia y compromiso", ha declarado, en referencia a Pilar Alegría, al tiempo que ha criticado que hoy Aragón es la comunidad "donde más crecen los precios de la vivienda y donde aumenta de forma desaforada la oferta de alojamientos turísticos", mientras Jorge Azcón "no aplica lo que se reconoce en la ley de vivienda a las CCAA".

Critica el "sectarismo ideológico" de Azcón

Así, ha denunciado su "sectarismo ideológico". "Pongamos como ejemplo la quita de la deuda, e imaginemos que cualquiera de nosotros va a su banco y le dice el director que le quita un porcentaje de hipoteca del piso, pero dices que no, vas a casa y se lo explicas a la familia. Solo por eso merece la pena que pierda las elecciones Jorge Azcón, porque está quitando recursos económicos para financiar educación, sanidad y dependencia en Aragón", ha apuntado.

En la misma línea, Pedro Sánchez ha afirmado que, "pese a los recursos que ha puesto el Gobierno de España para la sanidad pública", Azcón "abre las puertas a los hospitales Quirón", los que "vienen de Madrid, pero quiere instalar en Aragón". "Y por puro sectarismo ideológico dice que no quiere financiación autonómica, aunque sean 630 millones de euros más de lo que el actual sistema de financiación autonómica da a Aragon", ha apostillado.

En este punto, el secretario general de los socialistas ha recordado que "se han reunido los del PP con Feijóo a la cabeza", tras lo que destacado que se ha preguntado "qué ha salido de esa reunión". "Les faltó publicar el Excel, pero no proponen ni un céntimo más ni para Aragón ni para ningún otro territorio de España, ha subrayado, tras lo que ha declarado: "A ellos les da igual lo que des, porque lo que quieren es hacer negocio con la sanidad, la educación y la dependencia".

