Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana

Los detalles Hasta la madrugada de este lunes será Ingrid quien deje chubascos y nieve, pero desde primera hora de la mañana Joseph la sustituirá somo la siguiente borrasca de gran impacto que azota nuestro país.

Este domingo, el fuerte oleaje es el protagonista en el norte peninsular, provocando alerta roja en el Cantábrico y Galicia con olas de hasta 10 metros. En Asturias, 21 municipios costeros han recibido alertas por el oleaje. Aunque Ingrid se disipa, una nueva borrasca, Joseph, llegará el lunes afectando al oeste de España. Ingrid continuará dejando lluvias en todo el país hasta el lunes, con calma en la costa mediterránea, salvo tormentas en Baleares. En el Pirineo aragonés, se mantiene el aviso naranja por nevadas. La Xunta ha cancelado clases en Pontevedra por lluvias intensas.

Si este sábado la nieve era la protagonista, este domingo lo es el fuerte oleaje que está azotando el norte peninsular. Algo que ha provocado la alerta roja en todo el Cantábrico y también en Galicia por unas olas que podrían alcanzar los 10 metros. De hecho, 21 municipios costeros de Asturias han recibido un Es-Alert avisando del fuerte oleaje.

Pero que Ingrid se esté disipando en España no quiere decir que nuestro país se libre de una nueva borrasca. Joseph entrará este lunes por la mañana en la península y azotará a todo el oeste del país.

Eso sí, de momento Ingrid seguirá dejando lluvias en todo el país durante lo que queda de domingo y la madrugada de este lunes, aunque habrá cielos más tranquilos en la costa mediterránea más allá de unas posibles tormentas en Baleares.

Respecto a la nieve, se mantiene durante todo el día el aviso naranja en todo el Pirineo aragonés. Nevadas que irán a más en zonas mayores de 1.000 metros. Además, también hay avisos por oleaje en el Mediterráneo y por viento en toda Castilla y León.

Con la salida de Ingrid llega Joseph, la siguiente borrasca de gran impacto. Desde la mañana de este lunes habrá lluvias intensas en Galicia durante todo el día. Es más, la Xunta ya ha cancelado las clases en el interior de Pontevedra debido al aviso rojo que hay en la zona por acumulados que podrían alcanzar los 150 litros en todo el día.

También se esperan fuertes chubascos en el norte de Extremadura y los avisos ya existentes con Ingrid por oleaje y viento en el Mediterráneo Joseph no los alterará.

