'Delicatessen' de Olmo y genialidad de Lamine Yamal: así fue el espectacular gol del Barça ante el Oviedo

Mediapunta y extremo blaugrana fabricaron un tercer tanto de un calibre soberbio para poner en pie a todo el Camp Nou. Raphinha y el propio Olmo fueron los autores de los otros dos goles del cuadro culé.

El Barça necesitaba ganar, y lo hizo. Sin embargo, el colista le complicó la vida más de lo esperado en el Camp Nou. Un comprometido Oviedo se mostró férreo ante el ataque local durante los primeros 52 minutos, pero ante este Barcelona, es fundamental no cometer errores.

Cuando los de Flick ya habían perforado dos veces la portería de Aarón Escandell, Lamine Yamal y Dani Olmo se inventaron el que muy probablemente sea el gol de la jornada. El de Terrassa le puso al de Rocafonda un centro fantástico con el exterior.

Lamine resolvió con remate de 'tijera' espectacular que puso en pie al Camp Nou. La joya blaugrana redondeó la buena tarde del Barça en la que sumó una nueva victoria y recuperó el liderato, que le había arrebatado el Real Madrid tras su victoria en Vila-real.

El Oviedo aguantó hasta casi llegada la hora de partido. En ese momento, el minuto 52, un error defensivo del cuadro ovetense permitió a Olmo adelantar a los de Flick con un gran disparo cruzado. Minutos más tarde, otro fallo de la zaga visitante permitió a Raphinha quedarse solo ante Escandell.

El brasileño definió con mucha clase. Vaselina perfecta para poner el 2-0 y resolver el encuentro en poco más de cinco minutos. Aún así, el Real Oviedo fue un muro difícil de superar durante la primera mitad. Los asturiano reclamaron un penalti de Joan García a Alberto Reina pero Martínez Munuera no apreció nada.

Tras esta victoria, el Barça recupera la primera plaza del campeonato doméstico antes de su crucial compromiso de Champions del próximo miércoles. Los blaugrana recibirán al Copenhaguen y una victoria asegurará casi al 100% la clasificación culé en el top-8 de la fase de grupos. En Liga, visitarán al Elche el próximo sábado.

El Real Oviedo, por su parte, se marcha del Camp Nou con las manos vacías a pesar de haber hecho un partido serio. El cuadro ovetense defendió a un gran nivel pero los errores le condenaron. Los del Almada siguen colistas y recibirán al Girona la próxima jornada.