La llamativa confesión de Briatore sobre la magnitud de Alonso en la Fórmula 1: "Senna y Schumacher..."

El exdirector de Renault, y gran amigo de Fernando, ha dado su opinión sobre la magnitud histórica del piloto. Briatore, actualmente jefe de Alpine, también ha comentado sus sensaciones sobre el futuro de la escudería francesa a las puertas de una nueva temporada.

Alpine mostró su nuevo monoplaza para 2026 el pasado viernes en Barcelona. "Ya no hay excusas", declaraba Flavio Briatore, jefe de la escudería para la que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto. Los resultados del equipo galo en 2025 fueron terribles y esperan revertir la situación este año.

Briatore fue director deportivo de Renault F1 entre 2002 y 2009, periodo en el que Fernando Alonso logró dos campeonatos mundiales de la máxima categoría del automovilismo. En un evento de su nuevo equipo, Briatore ha querido acordarse del asturiano y de otro de los pilotos con los que ganó dos títulos, Michael Schumacher durante su era en Benetton.

"Fernando Alonso de joven era un fenómeno. Está ahí arriba con Senna y Schumacher, y quizá llegue Verstappen en el futuro. Y ahora el viejo Alonso es lo suficientemente bueno", se deshacía Flavio entre alabanzas hacia su pupilo. Ambos mantienen una gran relación que dura ya muchos años y así lo demostró el directivo al ser preguntado si le gustaría ver a Fernando campeón (si no lo es Alpine): "Al cien por cien".

Un año prometedor para Alpine

Sobre el A526, coche de Alpine, Briatore tuvo muchas palabras muy positivas, asegurando que "el motor anterior no era competitivo" y que con el nuevo, desarrollado por Mercedes, "es imposible que sigan en la zona pobre". Tampoco tiene dudas sobre el desarrollo del coche, que avanza favorablemente: "Competitivo será. Pero eso no quiere decir ganar carreras. Es estar ahí, entre los ocho mejores. Y ser capaz de pelear por podios y quizá de algo más".

"Necesitamos dos pilotos que estén a la altura", declaraba, mandando un mensaje a Gasly y Franco. De los que habló también: "(Sobre Colapinto) Todos los jóvenes reciben muchos aprietos, tiene la velocidad y el talento. Está a la altura de Pierre, sólo ha fallado en clasificación, en carrera es competitivo. Trabajamos mucho con él y veo cambios, es más hombre ahora".