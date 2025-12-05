El increíble récord que graba el nombre de Carlos Alcaraz en la historia del tenis

El murciano acumula cuatro temporadas consecutivas conociendo el éxito. Tiempo en el que ha podido firmar unos registros dignos de pasar al recuerdo de todos los aficionados del deporte de raqueta.

Carlos Alcarazha finalizado el 2025 como número 1 del mundo después de una temporada en la que ha alzado dos 'Grand Slam'. De esta forma, el palmarés del murciano se amplía y su vitrina ya luce diez títulos de 'Másters 1000' y seis 'Major'.

Aunque parezca mentira, el español a penas tiene 22 años y, a pesar de que en algunos momentos de su trayectoria se haya puesto en duda la consistencia en su juego, el de El Palmar acumula cuatro temporadas consecutivas alzando al menos un 'Master 1000' y un 'Grand Slam'.

Una cantidad de éxitos suficientes para que Carlos grabe su nombre en la historia de este deporte ya que únicamente cuatro tenistas han logrado igualar o superar este registro. Además, lo de Alcaraz es solo una base sobre la que podría llegar a construir cifras de leyenda. Una afirmación evidente al tener en cuenta el nivel de madurez que ha alcanzado en 2025.

Después de la última temporada es difícil imaginar un curso en el que el español no sea capaz de salir campeón en al menos un 'Master 1000'. Por tanto, la estadística podría ampliarse hasta el punto de soñar con superar el récord que ostenta Rafa Nadal (10 años).

Por otra parte, ampliar la racha en 'Grand Slam' se plantea como una tarea más complicada. Sin embargo, el duopolio que, junto a Jannik Sinner, gobierna el panorama durante los últimos años invita a pensar que la posibilidad de continuar sumando triunfos es más que plausible. En este caso, nuevamente, el récord absoluto lo tiene Rafa Nadal (10 años).

El tiempo dictaminará el grado de la leyenda de Carlos Alcaraz pero lo que está claro es que ya es uno de los grandes nombres de la historia y tiene la oportunidad de escribir un legado inigualable.