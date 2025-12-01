Alcaraz, sobre su partido contra Sinner previo al Open de Australia: "Una gran oportunidad para..."

El tenista murciano ha señalado que este tipo de encuentros son una "gran oportunidad" para evaluar su condición física antes de jugar el único Grand Slam que no ha levantado.

Carlos Alcaraz continúa de vacaciones en Miami disfrutando de sus últimos días antes de volver a la pista. El murciano volverá a jugar el próximo 7 y 8 de diciembre en Estados Unidos en dos partidos de exhibición para coger ritmo de cara a la próxima temporada.

En 2026, Alcaraz buscará revalidar el título del número uno del mundo y ganar los máximos torneos posibles, con el Open de Australia como su objetivo principal al ser el único Grand Slam que aún no tiene en su palmarés.

Para coger el mejor ritmo de cara al torneo, además de enfrentarse contra Frances Tiafoe y Joao Fonseca en las fechas ya señaladas, Carlitos también jugará contra Jannik Sinner en Seúl el próximo 10 de enero.

Pese a que ha habido muchas quejas por parte de extenistas sobre la cantidad de partidos de exhibición que juega el español, Alcaraz se ha excusado señalando que este tipo de encuentros son una "gran oportunidad para evaluar mi condición física y sentirme mejor antes del Open de Australia".

"Tener la oportunidad de jugar frente a la afición coreana es increíblemente motivador. Además, jugar en un nuevo entorno me ayuda muchísimo en mi preparación para la temporada", añadía Carlos en una entrevista para 'Tennis Korea'.

Alcaraz-Sinner, una rivalidad "positiva"

Además de justificar el motivo de su enfrentamiento ante Sinner en Corea del Sur antes de jugar el Open de Australia, el español ha dedicado unas palabras a su máximo rival en la pista.

"Jannik y yo nos hemos enfrentado en muchos escenarios importantes y hemos jugado partidos intensos. Nos hemos enfrentado en varias finales de Grand Slam y creo que nos hemos fortalecido mutuamente", señalaba Carlos.

Por último, el tenista ha asegurado que la rivalidad entre él y el italiano es "positiva", y desea continuar enfrentándose contra Sinner a lo largo de su carrera. "Con una larga carrera por delante, espero que podamos continuar con esta rivalidad positiva que nos ayudará a crecer juntos", concluía el de El Palmar en la entrevista.