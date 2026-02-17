Ahora

"No supe reaccionar"

Feliciano López le desvela a Pedrerol el mayor arrepentimiento de su carrera

En 'El Cafelito', el extenista ha recordado lo ocurrido en cuartos de final de Wimbledon 2008 ante Marat Safin.

feli

Feliciano López se ha mostrado a corazón abierto en 'El Cafelito' junto a Josep Pedrerol y le ha desvelado al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' cuál es el mayor arrepentimiento de su carrera.

Fue en 2008, en cuartos de final de Wimbledon ante Marat Safin. El partido se interrumpió por la lluvia y el ruso se lo acabó llevando por 3-6, 7-5, 7-6 (1) y 6-3 en 2 horas y 39 minutos.

Feliciano ha recordado lo que vivió en el vestuario: "Marat empieza a quejarse: 'No puedo jugar con Feliciano, odio su juego, esto harto...".

"Digo: 'cuando vuelva de la lluvia, le meto cuatro bolas, le hago un par de aces y con el cabreo que tiene, en tres sets me lo llevo'", desvela el extenista.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada: "Entramos a la pista y me puse tan nervioso que no pude competir. Me superó la presión. Tenía un plan, me visualicé jugando semifinales con Federer".

"Cuando el partido se complicó, no supe reaccionar. Más que exceso de confianza, falta de creer un poquito más en mi", ha zanjado Feliciano.

Las 6 de laSexta

  1. Dimiten tres diputados de Ayuso como protesta por el cese del consejero de Educación
  2. La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos
  3. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"
  4. Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes
  5. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  6. Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia