Ojo a la reflexión de Leo Messi sobre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic

El jugador del Inter Miami encuadró al 'Big Three' como los mejores deportistas de todos los tiempos.

En una entrevista concedida a 'NBC News', además de hablar de temas de candente actualidad como su renovación y sus opciones de ir al Mundial 2026, a Leo Messi le preguntaron por los 'GOAT' del deporte.

El argentino, para muchos el mejor futbolista de la historia, recordó al gran ídolo de su país.

"Obviamente para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", señaló.

Eso sí, el '10' mostró su admiración por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, que compitieron al máximo nivel durante dos décadas.

"Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic. Creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor y estar tan cerquita el uno con el otro hacía que sea mucho más fantástico todo", explicó.

Por último, además de hablar de Michael Jordan, Messi se quedó con otras dos leyendas del baloncesto.

"Por decir alguno del básquet, LeBron (James), Steph (Curry), son jugadores a los que admiré mucho y creo que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo", zanjó.