Ahora

'El Cafelito'

Alfonso Pérez Muñoz reconoce que echó de menos un homenaje en el Betis: "Fue un poco frío..."

La leyenda del Betis dice que su adiós fue "un poco frío": "Me hubiese gustado salir de otra manera...".

Cafelito

Alfonso Pérez Muñoz es historia del Real Betis. Se retiró sin hacer ruido y echó de menos ese homenaje de despedido. Y lo tenía firmado. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, que se emite íntegro este jueves en redes sociales.

"Fue un poco frío, es decir, acabé el contrato y no hubo... Yo creo que he sido uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis", dice Alfonso.

"Me hubiese gustado salir de otra manera...", lamenta.

Y desvela el contrato que tiene firmado para ese partido de homenaje: "Tengo un contrato firmado por el Real Madrid y por el Betis de un partido de homenaje y nunca lo hemos ejecutado. Lo tengo en un cajón metido y nunca lo hemos hecho".

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. Nogueras (Junts) insiste en que no apoyarán los Presupuestos: "Si Sánchez dice que está tranquilo, que cuente por qué"
  3. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  4. Amazon recorta su plantilla y despedirá a unos 14.000 empleados corporativos
  5. DIRECTO | Huelga de estudiantes contra el acoso escolar (y 48 horas de paros en la enseñanza media en Galicia)
  6. Jamaica comienza a sentir el impacto del "catastrófico" del huracán Melissa que ya deja siete muertos en el Caribe