Alfonso Pérez Muñoz reconoce que echó de menos un homenaje en el Betis: "Fue un poco frío..."

La leyenda del Betis dice que su adiós fue "un poco frío": "Me hubiese gustado salir de otra manera...".

Alfonso Pérez Muñoz es historia del Real Betis. Se retiró sin hacer ruido y echó de menos ese homenaje de despedido. Y lo tenía firmado. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, que se emite íntegro este jueves en redes sociales.

"Fue un poco frío, es decir, acabé el contrato y no hubo... Yo creo que he sido uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis", dice Alfonso.

"Me hubiese gustado salir de otra manera...", lamenta.

Y desvela el contrato que tiene firmado para ese partido de homenaje: "Tengo un contrato firmado por el Real Madrid y por el Betis de un partido de homenaje y nunca lo hemos ejecutado. Lo tengo en un cajón metido y nunca lo hemos hecho".